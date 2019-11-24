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24 Kasım 2019 Pazar 12:19:04 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 12:34:02

Nedim Şener, İP'li vekil ile sosyal medyada küfürleşti

İYİ Partili Yasin Öztürk ile Nedim Şener arasında sosyal medyada başlayan tartışma küfürlü bir hal aldı.

Türkiye günlerdir Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın “Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP’li” yazısını konuşuyor. Turan'ın yazısının başlattığı tartışma, konuya dahil olan isimlerin açıklamalarıyla devam ediyor.

CHP tarafı, konunun partiye düzenlenen bir operasyon olduğunu savunuyor. Bunun tam aksini savunanlar da var.

Sosyal medyada da gündemin en yakıncı maddesi Turan'ın yazısı.

“YARIM AKILLI YANDAŞLARINIZI SUSTURUN”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Basın Danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonu yapanları uyarıyorum;Yarım akıllı yandaşlarınızı susturun, işi açık ediyorlar..:)

Misal Nedim Şener..

Diyor ki; Son kongrede tüm korku iklimine rağmen 350 CHP'li Muharrem İnce'yi Genel Başkan görmek istedi..CHP'deki bu korku iklimi dağılmalı.!! :)

İtiraf edeydin bari.."

"İP’İN SOYTARISI”

İde'ye yanıt veren Nedim Şener ise şunları kaydetti:

"İP’nin soytarısı Murat İde niye rahatsız oldun, Talat Atilla bile yalanın kaynağı CHP’liler dedi, sen de bu senaryonun parçası mısın?”

İYİ PARTİ’Lİ YASİN ÖZTÜRK: “SEN KİMİN SOYTARISISIN”

İde ile Şener arasındaki tartışmaya İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk dahil oldu. Öztürk, Nedim Şener’in İde’ye yanıtına şu karşılığı verdi:

“İp ne? Kendin birilerine soytarılık yapıyor olmalısınki, herkesi kendin gibi sanıp çamur atıyorsun. Sen kimin soytarısısın?”

“SANA DA BİR GÜN İYİ DEMEYİ S .. S.. ÖĞRETECEĞİZ”

Nedim Şener ise Öztürk’e “İP ne diye soruyor, AKP gibi CHP gibi MHP gibi parti kısaltması. Ha bir de senin yazdığın gibi İp var, o da senin gibi kuklaları oynatmaya yarar” diye yanıt verdi.

İki isim arasında sertleşen tartışmada Öztürk, “? Var diye soru sorduğumu sandın. Şimdi direk söylüyorum İp ne , Ağababalarına bile İYİ demeyi öğrettik , sana da bir gün İYİ demeyi s .. s.. öğreteceğiz.” İfadelerini kullandı.

Şener’in Öztürk’ün ifadelerine yanıtı ise şöyle oldu:

“Parti içi eğitimde değilsin. Belki orada eğitimi s.... s.... ile yapıyorsunuz belki. Ama abartmayın sonra ip ne diye sorduklarında utanırsınız.”

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