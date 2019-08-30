"Neden kovulduğumu oğluma açıklayın"

Yerel seçimden önce “siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır” diyerek namus sözü veren Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı seçilince yüzlerce işçiyi ekmeğinden etti. İmamoğlu, geçen hafta işten çıkarmaların sorulması üzerine, “Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili, kanuni haklarını teslim ederek yollarını ayırıyor olabilirler, bunlar mümkün” diyerek kıvırdı.

DİRENİŞİMİZ SÜRECEK

Sebep gösterilmeden işten atılanlar, dün Saraçhane’deki İBB binası önünde oturma eylemi yaptı. Eyleme, İBB iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden çıkarılan yaklaşık 250 işçi katıldı. Eyleme destek veren Hizmet-İş Sendikası 6 Nolu Şube Başkanı Serdar Özkul, kanun çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunup haklarını geri alacaklarını ifade ederek, günler sürecek bir direnişe başlayacaklarını söyledi. İşten atılan yüzlerce çalışandan biri olan özel güvenlik görevlisi Burhan Güven de, hakkını aramak için yüzde 80 engelli oğluyla birlikte İBB’nin önüne geldi. Gözyaşları içinde kalan Güven, “Oğlum bana ‘seni işten niye çıkardılar’ diye soruyor. Başkanımız gelsin bunun açıklamasını çocuğuma yapsın. Gelsin mağduriyetimizi gidersin, ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah’tan korksun, İstanbul herkese yeter. Çocuğuma bakamazsam bunun hesabını kim verecek” dedi.

İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden çıkarılan yüzlerce emekçi, İBB önünde oturma eylemi yaptı.

NAMUS SÖZÜ VERDİLER

Mağdur işçiler adına açıklama yapan bir İSPARK çalışanı, “Seçimden önce verilen Kılıçdaroğlu’nun namus şeref sözü, Ekrem İmamoğlu’nun bizim dönemimizde hiçbir işçi işten çıkarılmayacak sözü nerede. Burada evli olan insanlar var. Yeni düğünü olacak insanlar var. Hanımı hamile bir hafta sonra doğumu olacak insanlar var. Bu insanların hakkını nasıl ödeyecekler? Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok” diye konuştu.