"Neden kovulduğumu oğluma açıklayın"

  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8454
  • Euro
    6,4523
  • Altın
    287,8770
İstanbul
23 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2019 Muharrem ayı başlangıcı ne zaman, oruç ne zaman tutulur? Muharrem ayı ile ilgili sözler sizlerle 2019 Muharrem ayı başlangıcı ne zaman, oruç ne zaman tutulur? Muharrem ayı ile ilgili sözler sizlerle
Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ne uyarı Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ne uyarı
Esper en küçük Selman'ı Pentagon'da Ağırladı: ABD ile Suudi Arabistan arasında "savunma iş birliği" görüşmesi Esper en küçük Selman'ı Pentagon'da Ağırladı: ABD ile Suudi Arabistan arasında "savunma iş birliği" görüşmesi
30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs bedava mı? Bugün metro ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs bedava mı? Bugün metro ücretsiz mi?
CHP'liler saldırdı, Canan Kaftancıoğlu toplantıdan kaçtı CHP'liler saldırdı, Canan Kaftancıoğlu toplantıdan kaçtı
CHP toplantısında fikirler değil, sadece yumruklar ve hakaretler konuştu CHP toplantısında fikirler değil, sadece yumruklar ve hakaretler konuştu
Kara yollarında son durum Kara yollarında son durum
30 Ağustos zaferin 97'inci yılı 30 Ağustos zaferin 97'inci yılı
İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 gözaltı İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 gözaltı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi
Büyük zaferin 97'nci yılı! Verdiğim sözü yerine getiremedim Büyük zaferin 97'nci yılı! Verdiğim sözü yerine getiremedim
Başkan Erdoğan 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'de - Canlı izle (Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu) Başkan Erdoğan 30 Ağustos dolayısıyla Anıtkabir'de - Canlı izle (Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu)
Dünyanın en güzel yüzlü seçilen atına gözü gibi bakıyor Dünyanın en güzel yüzlü seçilen atına gözü gibi bakıyor
Avusturalya'da "Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a Şehitleri Anma Programı" Avusturalya'da "Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a Şehitleri Anma Programı"
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelir belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelir belli oldu
Wesley Sneijder: Barcelona ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nin favorileri olduğunu söyleyebilirim Wesley Sneijder: Barcelona ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nin favorileri olduğunu söyleyebilirim
İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti İtalyan basını duyurdu: Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'den Galatasaray yorumu PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'den Galatasaray yorumu
Katar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından Mbaye Diagne'ye sürpriz ülkeden teklif geldi Katar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ardından Mbaye Diagne'ye sürpriz ülkeden teklif geldi
Luiz Gustavo, Fenerbahçe için yola çıkıyor! İstanbul'daki evini bile hazırladı Luiz Gustavo, Fenerbahçe için yola çıkıyor! İstanbul'daki evini bile hazırladı
Galatasaray ile Kulüpler Birliği arasındaki buzlar eriyor Galatasaray ile Kulüpler Birliği arasındaki buzlar eriyor
Fenerbahçe bonservisi elinde olan Fabio Coentrao ile görüşmelere başladı Fenerbahçe bonservisi elinde olan Fabio Coentrao ile görüşmelere başladı
Yemen hükümetinden "BAE Arap Koalisyonu'ndan çıkarılsın" talebi Yemen hükümetinden "BAE Arap Koalisyonu'ndan çıkarılsın" talebi
Bakan Akar: (FETÖ ile mücadele) 17 bin 498 kişi ihraç edildi Bakan Akar: (FETÖ ile mücadele) 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:27:51

"Neden kovulduğumu oğluma açıklayın"

İmamoğlu, söz vermesine rağmen yüzlerce çalışanı gerekçesiz ekmeğinden etti. Oğlu engelli İBB çalışanı baba gözyaşları içinde, “Çocuğuma bakamazsam bunun hesabını kim verecek” diye sordu.

Yerel seçimden önce “siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır” diyerek namus sözü veren Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı seçilince yüzlerce işçiyi ekmeğinden etti. İmamoğlu, geçen hafta işten çıkarmaların sorulması üzerine, “Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili, kanuni haklarını teslim ederek yollarını ayırıyor olabilirler, bunlar mümkün” diyerek kıvırdı. 

DİRENİŞİMİZ SÜRECEK 

Sebep gösterilmeden işten atılanlar, dün Saraçhane’deki İBB binası önünde oturma eylemi yaptı. Eyleme, İBB iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden çıkarılan yaklaşık 250 işçi katıldı. Eyleme destek veren Hizmet-İş Sendikası 6 Nolu Şube Başkanı Serdar Özkul, kanun çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunup haklarını geri alacaklarını ifade ederek, günler sürecek bir direnişe başlayacaklarını söyledi. İşten atılan yüzlerce çalışandan biri olan özel güvenlik görevlisi Burhan Güven de, hakkını aramak için yüzde 80 engelli oğluyla birlikte İBB’nin önüne geldi. Gözyaşları içinde kalan Güven, “Oğlum bana ‘seni işten niye çıkardılar’ diye soruyor. Başkanımız gelsin bunun açıklamasını çocuğuma yapsın. Gelsin mağduriyetimizi gidersin, ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah’tan korksun, İstanbul herkese yeter. Çocuğuma bakamazsam bunun hesabını kim verecek” dedi. 

İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden çıkarılan yüzlerce emekçi, İBB önünde oturma eylemi yaptı.  

NAMUS SÖZÜ VERDİLER 

Mağdur işçiler adına açıklama yapan bir İSPARK çalışanı, “Seçimden önce verilen Kılıçdaroğlu’nun namus şeref sözü, Ekrem İmamoğlu’nun bizim dönemimizde hiçbir işçi işten çıkarılmayacak sözü nerede. Burada evli olan insanlar var. Yeni düğünü olacak insanlar var. Hanımı hamile bir hafta sonra doğumu olacak insanlar var. Bu insanların hakkını nasıl ödeyecekler? Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok” diye konuştu. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ