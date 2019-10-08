Neden 'Barış Pınarı' harekatı adı verildi, Barış Pınarları neresi... İşte Serdar Sement'in sözleriyle operasyonun şifreleri

Siyasi Analist Serdar Sement, Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgeye yönelik operasyonlarını ve ABD’nin çekilme kararını değerlendirdi. Sement, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Barış Pınarları” ifadesiyle kastettiği bölgenin neresi olduğunu anlattı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Siyasi Analist Serdar Sement, ABD’nin Türkiye karşısında iradesini ortaya koyamadığını vurguladı. Sement, “Türkiye, ABD’nin iradesini kırmakta. Başkan Trump Aralık 2018’de Suriye’den asker çekeceğiz demek zorunda kalmıştır. Seçilmiş Başkan Trump’ın ‘çekilin’ talimatı; Kongre, Dışişleri ve CENTCOM’un direnciyle uygulanmamıştı. Başta Suud/BAE/İsrail olmak üzere bölge ülkeleri CENTCOM’un çekilmesini istememektedir. Yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinin iradesi ABD’nin ardına asker koyarak yürüttüğü kolonileşme diktesini reddetmiştir.” ifadelerini kullandı.

“ABD SAHADA TÜRKİYE’Yİ TEHDİT EDENLERLE OMUZ OMUZA EŞLEŞTİ”

ABD’nin sahada Türkiye’yi tehdit edenlerle omuz omuza eşleştiğini belirten Serdar Sement, şunları kaydetti:

“Türkiye, ABD’nin dikte ettiği ‘çağların yeni düzenini’, esasen kolonileşmeyi reddetmiştir. ABD, FETÖ ya da PKK gibi Türkiye’nin tehdit ya da tehlike gördüğü her bir unsurla eşleşmeyi adet edinmiştir. Türkiye küresel en büyük askeri gücü karşısına alma pahasına iradesini ortaya koymakta, ABD kollasa da tehdit ve tehlikeleri bertaraf edeceğim demekte, gereğini yapmaktadır.”





“SURİYE SINIRIMIZA MÜHİMMAT YIĞAN ABD DE BUNU BAŞARAMADI”

ABD’nin terör örgütü PKK’yı düzenli orduya dönüştüremediğine dikkat çeken Sement, “ABD, İkinci Cihan Harbi’nden bu yana hangi ülke ya da sınırına asker konuşlandırsa, iradesini hayata geçirtmiştir.” dedi.

Vietnam’la birlikte istisna oluşturan tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Sement, şöyle konuştu:

“Vietnam’a aynı Suriye’deki sayılarla asker konuşlandıran ABD, zamanla bunu yüz binlere, milyona çıkarmıştı. Suriye sınırımıza on binlerce tır silah ve mühimmat yığan ABD, eğitimsiz ve niteliksiz sosyokültürel tabanlı PKK’yı teknik ve mekanik yönden düzenli orduya dönüştürememiş, hacimli yığınağını hacimli askerle eşleştirememiştir.”

“ABD SADECE EKONOMİK YAPTIRIMLA TEHDİT EDİYOR”

ABD’nin Türkiye karşısında iradesini ortaya koyamadığını söyleyen Sement, “Bu husus kritiktir; Türkiye’nin direnci, ABD’nin yüz binlerce asker için emre amade hale getirilen silah ve mühimmat yığınağını boşa düşürtmüştür.” diye konuştu.

ABD’nin, Türkiye’nin Suriye sınırının yanı sıra Irak’a, Güney Kıbrıs’a, Girit’e, Dedeağaç’a, Bulgaristan’a, Romanya’ya ve Gürcistan’a asker, uçak ve gemi yerleştirdiğini belirten Serdar Sement, “ABD, Türkiye karşısında iradesini hayata geçirtememektedir. Ekonomik yaptırımla tehdit etmekte, ama (hayata) geçirtememektedir.” şeklinde konuştu.

“CENTCOM TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DÜZENLİ ORDUYA DÖNÜŞTÜRMEK İSTEDİ”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) terör örgütü PKK/YPG’yi düzenli orduya dönüştüremediğini sözlerine ekleyen Serdar Sement, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fırat doğusuna hacimli asker değil silah ve mühimmat yığmış, çok sayıda askerî havaalanı inşa etmiştir. CENTCOM, sahada silah-asker eşleşmesini PKK/YPG üstünden değil, bölgeden farklı ülke bileşimli anlaşmalara bağlamıştır. Belli sahada hacimli askerle silah ve mühimmat eşleştirmek zaman alırdı. Sahada emre amade hacimli silah ve mühimmatı farklı kaynaktan askerle ‘eşleştirmekse’ saatler alır. Bu nedenle on binlerce tır ve uçakla 5 yıldır nakledileni dikkatli okumak şarttır.”

“ABD’NİN ÇEKİLME KARARININ DETAYI BİLİNMELİ”

Türkiye’nin güvenli bölge görüşmelerini Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ile yaptığına dikkat çeken Sement, “ABD ile güvenli bölge mutabakatı nedeniyle devreye giren komutanlık, NATO kapsamında TSK’nın asli iş birliğinde olduğu EUCOM’du.” ifadelerini kullandı.

CENTCOM’un, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişiminde iştirakçi olduğunu ve bu nedenle kendisiyle doğrudan muhataplıktan imtina edildiğini belirten Sement, şunları kaydetti:

“Bugün ABD’nin tahliye ettiği iki üs bölgesi EUCOM uhdesindeydi, bu durum son 20 günde değişmişse bunu henüz teyit edemedik. ABD’nin çekilme neticesini değiştirmese de detay bilinmelidir. Diğeri Münbiç’te hafif hareketlenme, Rus askerî polis ve Esed-rejim bazı unsurunun Münbiç’in güneyine yaklaşması, CENTCOM’un bölgeden çekilme işaretleri vermesidir. Bunu da teyit için beklenmelidir.”

“BARIŞ PINARLARI’NIN LOKASYONU…”

Siyasi Analist Serdar Sement, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Fırat doğusuna askerî müdahale operatif işleyiş, Başkan Erdoğan’ın Kızılcahamam’da ‘verdim’ dediği talimatla başlamıştır. Yani şu an Anayasa’nın madde 104, 15. fıkrası devrededir. Adlandırma ve lokasyonu netleştirelim; Barış Pınarları; Arıcan Dere (Akçakale-Tel Abyad), Aliyerelli Dere (Ceylanpınar-Resulayn).

Fırat doğusuna askerî müdahalenin siyasi maksadı net, önceden açıklanmıştır. Müdahalenin siyasi maksadı, ABD ile güvenli bölge mutabakatının hayli ötesinde; PKK/YPG’nin bertaraf, Suriye siyasi, özellikle altını çizelim, idari birliğini (federalizmi ve özerk bölgeyi ret demektir) tesis maksatlıdır. Bu yönüyle Fırat doğusuna askerî müdahale, Astana sürecinin uyumlu devamıdır.

Öte yandan İdlib’de 19 Ağustos’ta başlayan olumsuz işleyiş, dün gece itibarıyla en minimum düzeye inmiş, saldırılar durulmuştur. ABD sahada iki üs kontrol noktasından (Tel-Abyad, Meshur Fawkani Abu Kebir-Süluk güzergâhlı çekilme, Resulayn - Tel Halaf, Tel Arqam ve yine Süluk güzergâhlı) çekilmiştir. Çekilmelerin ilk evvel Ayn-İsa bilahare Deyrizor/Abu-Kemal güzergâhı şeklinde işletilmesi muhtemeldir. İki husus netleştirilmelidir. İlki EUCOM, diğer Münbiç’tir.”

Kaynak: Aksam.com.tr