Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman öldü?

Necip Hablemitoğlu kimdir? Necip Hablemitoğlu ne zaman, nasıl öldü? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B. (45) Ukrayna’da yakalandı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaptığı sırada TSK’dan ihraç edilen N.G.B’nin, titiz bir çalışmayla yürütülen Hablemitoğlu soruşturmasında HTS kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün’ün yakalama kararı ve Interpol’ün kırmızı bülten çıkartması sonrası Ukrayna güvenlik güçlerinin özel operasyonuyla 10 Temmuz’da gözaltına aldığı N.G.B.’nin iadesi için mahkeme süreci devam ediyor.

Şüpheli N.G.B. hakkında Ukrayna’da yaklaşık 3 ay süren tutukluluğunun ardından mahkemeden ev hapsi kararı verildi. N.G.B’nin Türkiye’ye iade edilmesi için Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın en üst seviyede devrede olduğu öğrenildi. Hablemitoğlu’nun suikast şüphelisinin Ukrayna’dan iade edilmesi sonrası, 17 yıldır karanlıkta kalan cinayetin tüm şüphelilerine ulaşılması bekleniyor.

NECİP HABLETMİTOĞLU KİMDİR?

Necip Hablemitoğlu 28 Kasım 1954, Ankara doğumludur. 18 Aralık 2002'de Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. Türk tarihçi ve yazardır. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapmıştır.

NECİP HABLETMİTOĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ?

Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti.