İncirlik Hava Üssü kapatılabilir

Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Baş­da­nış­ma­nı Şe­ref Mal­koç, Tür­ki­ye­’yi ya­sa bo­ğan An­ka­ra sal­dı­rı­sı­nı ger­çek­leş­ti­ren PYD-YPG’­yi te­rör ör­gü­tü ola­rak gör­me­di­ği­ni açık­la­yan AB­D’­yi eleş­tir­di. Mal­koç, İn­cir­lik Üs­sü­’nün Ame­ri­kan uçak­la­rı­na ka­pa­tıl­ma­sı­nın söz ko­nu­su ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.

ANAYASA REFERANDUMA GİDECEK

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın ye­ni Ana­ya­sa ve baş­kan­lık sis­te­mi ça­lış­ma­la­rı için kur­du­ğu 20 ki­şi­lik eki­bin li­de­ri olan Şe­ref Mal­koç bu­gü­n’­e özel açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Mal­koç, TBMM Ana­ya­sa Mu­ta­ba­kat Ko­mis­yo­nu­’n­dan so­nuç çık­ma­dı­ğı tak­dir­de AK Par­ti­’nin ken­di Ana­ya­sa tek­li­fi­ni Mec­li­s’­e ta­şı­ya­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Re­fe­ran­dum için ge­re­ken 330 sa­yı­sı­na na­sıl ula­şı­la­ca­ğı so­ru­su­nu “Ben Mec­li­s’­te­ki mil­let­ve­kil­le­ri­nin sağ­du­yu­su­na gü­ve­ni­yo­ru­m” şek­lin­de ya­nıt­la­yan Mal­koç, ek­sik 14 oyun ise mu­ha­le­fet par­ti­le­rin­den ge­le­bi­le­ce­ği­nin sin­ya­li­ni ver­di. Şe­ref Mal­koç, AK Par­ti­’nin Ana­ya­sa tek­li­fi­nin re­fe­ran­dum için ge­re­ken 330 sa­yı­sı­nın da üs­tün­de oy ala­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di.

İs­lam coğ­raf­ya­sı­nı ve Os­man­lı­’yı par­ça­la­ma­yı he­def­le­yen Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı­’nın as­lın­da hâ­lâ de­vam et­ti­ği­ni, sı­ra­da­ki aşa­ma­nın ise Kürt­le­r’i bö­lüp par­ça­la­mak ol­du­ğu­nu be­lir­ten Mal­koç, “On­dan son­ra bel­ki Tür­ki­ye­’yi de bö­lüp par­ça­la­mak is­te­ye­cek­ler­dir. Bu­nun içe­ri­sin­de Rus­ya var, İran var, ma­ale­sef dost ve müt­te­fik bil­di­ği­miz ül­ke­ler de va­r” de­di. Mal­koç, PYD-YPG’­yi te­rör ör­gü­tü ola­rak gör­me­di­ği­ni açık­la­yan AB­D’­ye kar­şı alı­na­bi­le­cek ön­lem­ler kap­sa­mın­da İn­cir­lik Üs­sü­’nün Ame­ri­kan uçak­la­rı­na ka­pa­tıl­ma­sı­nın söz ko­nu­su ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Baş­da­nış­man söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Bi­ze dost ol­ma­sı ge­re­ken­ler düş­man­lık ya­pı­yor­sa onun ted­bi­ri alı­nır. Sa­de­ce Ame­ri­ka de­ğil, Tür­ki­ye aley­hi­ne fa­ali­yet gös­te­ren kim­se ge­re­ken ted­bir alı­nır. Bu­nu İn­cir­lik ile sı­nır­lı tut­ma­mak ge­re­kir. Tür­ki­ye­’nin im­kân­la­rı çok ge­niş. ABD Su­ri­ye­’de Tür­ki­ye aley­hi­ne Rus­ya ile bir­lik­te ha­re­ket edi­yor. Bu­nun iza­hı var mı? Yüz­le­ri ka­ra­ra­cak, kı­za­ra­cak­tır. Tür­ki­ye hak­lı­dır ve bu hak­lı­lı­ğı­nı dün­ya­da­ki her plat­form­da an­la­ta­cak­tı­r” di­ye ko­nuş­tu.

ABD terörle aynı yatağa giriyor



AB­D’­nin PYD te­rör ör­gü­tü ile dost ve müt­te­fik ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Mal­koç, “Te­rör­le Ame­ri­ka ay­nı ya­ta­ğa gi­ri­yor. Ya­ni ak­rep­le, yı­lan­la ay­nı ya­ta­ğa gi­ri­yor. Ba­ka­lım na­sıl çı­ka­cak o ya­tak­ta­n” de­ğer­len­dir­me­si­ni yap­tı. Rus­ya ile AB­D’­nin Su­ri­ye üze­rin­de yap­tık­la­rı an­laş­ma ile Tür­ki­ye­’nin güç­len­me­si­nin önü­ne geç­me­yi amaç­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Baş­da­nış­man Şe­ref Mal­koç, “Ön­ce Os­man­lı­’yı par­ça­la­dı­lar, son­ra Arap­la­r’­ı bö­lüp bir­bi­ri­ne dü­şür­dü­ler, şim­di Kürt­le­r’­i bö­lüp bir­bi­ri­ne dü­şür­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Tür­ki­ye bu coğ­raf­ya­da ol­du­ğu müd­det­çe bu­na güç­le­ri yet­me­ye­cek­tir. ABD ile Rus­ya ne ka­dar an­la­şır­sa an­laş­sın bu böl­ge­de iki­si de faz­la ka­la­ma­ya­cak­tı­r” di­ye ko­nuş­tu.

(Aslıhan Karataş - Bugün)