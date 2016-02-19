İncirlik Hava Üssü kapatılabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Şeref Malkoç, İncirlik Üssü’nün, ABD’nin uçaklarına kapatılabileceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Şeref Malkoç, Türkiye’yi yasa boğan Ankara saldırısını gerçekleştiren PYD-YPG’yi terör örgütü olarak görmediğini açıklayan ABD’yi eleştirdi. Malkoç, İncirlik Üssü’nün Amerikan uçaklarına kapatılmasının söz konusu olabileceğini söyledi.
ANAYASA REFERANDUMA GİDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni Anayasa ve başkanlık sistemi çalışmaları için kurduğu 20 kişilik ekibin lideri olan Şeref Malkoç bugün’e özel açıklamalarda bulundu. Malkoç, TBMM Anayasa Mutabakat Komisyonu’ndan sonuç çıkmadığı takdirde AK Parti’nin kendi Anayasa teklifini Meclis’e taşıyacağını ifade etti. Referandum için gereken 330 sayısına nasıl ulaşılacağı sorusunu “Ben Meclis’teki milletvekillerinin sağduyusuna güveniyorum” şeklinde yanıtlayan Malkoç, eksik 14 oyun ise muhalefet partilerinden gelebileceğinin sinyalini verdi. Şeref Malkoç, AK Parti’nin Anayasa teklifinin referandum için gereken 330 sayısının da üstünde oy alacağına inandığını söyledi.
İslam coğrafyasını ve Osmanlı’yı parçalamayı hedefleyen Birinci Dünya Savaşı’nın aslında hâlâ devam ettiğini, sıradaki aşamanın ise Kürtler’i bölüp parçalamak olduğunu belirten Malkoç, “Ondan sonra belki Türkiye’yi de bölüp parçalamak isteyeceklerdir. Bunun içerisinde Rusya var, İran var, maalesef dost ve müttefik bildiğimiz ülkeler de var” dedi. Malkoç, PYD-YPG’yi terör örgütü olarak görmediğini açıklayan ABD’ye karşı alınabilecek önlemler kapsamında İncirlik Üssü’nün Amerikan uçaklarına kapatılmasının söz konusu olabileceğini söyledi. Başdanışman sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize dost olması gerekenler düşmanlık yapıyorsa onun tedbiri alınır. Sadece Amerika değil, Türkiye aleyhine faaliyet gösteren kimse gereken tedbir alınır. Bunu İncirlik ile sınırlı tutmamak gerekir. Türkiye’nin imkânları çok geniş. ABD Suriye’de Türkiye aleyhine Rusya ile birlikte hareket ediyor. Bunun izahı var mı? Yüzleri kararacak, kızaracaktır. Türkiye haklıdır ve bu haklılığını dünyadaki her platformda anlatacaktır” diye konuştu.
ABD terörle aynı yatağa giriyor
ABD’nin PYD terör örgütü ile dost ve müttefik olduğuna dikkat çeken Malkoç, “Terörle Amerika aynı yatağa giriyor. Yani akreple, yılanla aynı yatağa giriyor. Bakalım nasıl çıkacak o yataktan” değerlendirmesini yaptı. Rusya ile ABD’nin Suriye üzerinde yaptıkları anlaşma ile Türkiye’nin güçlenmesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını söyleyen Başdanışman Şeref Malkoç, “Önce Osmanlı’yı parçaladılar, sonra Araplar’ı bölüp birbirine düşürdüler, şimdi Kürtler’i bölüp birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Türkiye bu coğrafyada olduğu müddetçe buna güçleri yetmeyecektir. ABD ile Rusya ne kadar anlaşırsa anlaşsın bu bölgede ikisi de fazla kalamayacaktır” diye konuştu.
(Aslıhan Karataş - Bugün)
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