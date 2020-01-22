Nazlı Ilıcak’ı kaçırma planı ortaya çıktı

FETÖ yöneticisi olmak ve casusluk suçlamasıyla dava açılan tutuklu eski MİT mensubu Enver Altaylı’nın, damadı Metin Can Yılmaz’ın kaçak yollardan yurt dışına çıkarılması için yardım istediği Serhat Ilıcak’la ilgili ilginç bir ayrıntı iddianameye girdi. Enver Altaylı’nın "50 yıllık dostum dediğ"’ Serhat Ilıcak’ın akrabası olan Nazlı Ilıcak’ı da yurt dışına kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

İddianameye göre, Enver Altaylı yine konumu itibariyle önemli görülen bazı FETÖ’cülerin illegal yollardan yurtdışına çıkarılması için damadı Metin Can Yılmaz ve Türkiye-Almanya çifte vatandaşı işadamı Ali Serhat Ilıcak ile birlikte hareket etti.

Yine iddianameye göre, Altaylı Serhat Ilıcak’tan damadının yurtdışına çıkarılması konusunda yardım istedi. Ayrıca kendisi gözaltına alınacağını öğrenince de ilk olarak Almanya’daki Serhat Ilıcak’ı aradı. Serhat Ilıcak da kaçışı organize edebilmek için Bodrum’da yat acenteliği yapan Deniz Kuvvetleri’nden emekli bir yarbayın kızı olan Seda Chamatzoglou’ya başvurdu.

"SURATI ASILDI, MORALİ BOZULDU"

İddianamede şüpheliler arasında yer alan Chamatzoglou, ifadesinde şunları söyledi:

“Serhat Ilıcak beni Ağustos ayı içerisinde telefon ile aradı. Çok değerli bir yazar arkadaşının olduğunu, bu şahsın mutlaka kaçak yollardan yurt dışına çıkarılması gerektiğini söyledi. Bende ‘bakarız abi’ diye geçiştirdim. Onu da kırmak istemedim çünkü benim müşterilerimden olduğu için sadece geçiştirdim. Sonrasında Kos adasında bulunduğu bir gün telefon görüşmesi yaptı bende o sırada yanındaydım. Bir anda suratı değişti, morali bozuldu. Bende kendisine ne olduğunu sorduğumda ‘Enver Altaylı teslim olmuş ya’ dedi. Ben de kendisine ‘Enver kim’ diye sorduğumda ‘sana geçenlerde söylediğim yazar’ dedi. Bu konuşmadan sonra Serhat Bey Bodrum’a geri döndü.”

"NAZLI ILICAK’IN YURT DIŞINA KAÇIRILMASI İÇİN DE GELDİ"

Chamatzoglou, Serhat Ilıcak’la yaptığı bir sonraki görüşmeyi de ifadesinde şöyle anlattı:

“Serhat Bey bana ‘Enver Beyin damadı var, bunu mutlaka kaçak yollardan yurt dışına çıkarmamız lazım bu konuda bize yardımcı olur musunuz’ dedi. Ben de kendisine yine daha önce söylediğim gibi yapmamak için ‘hallederiz’ diyerek geçiştirdim. Ancak kesinlikle bu yönde bir çalışmam olmadı. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Serhat Ilıcak bildiğim kadarı ile Nazlı Ilıcak’ın akrabası olduğunu, Almanya’da matbaacılık işleri ile uğraştığını, aynı zamanda Almanya vatandaşı olduğunu biliyorum. Nazlı Iıcak’ın yurt dışına kaçırılması için de bana geldi, yine aynı tavrı sergilediğimden Nazlı Ilıcak bana söylediğinden iki gün sonra Bodrum’da yakalandı.”

Veryansın Tv