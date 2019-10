Miss Turkey 2019 Güzellik Yarışması, bugün Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Miss Turkey finalistleri hakkında internet üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaşıyor. Miss Turkey 20 finalistinden biri olan 11 numara Nazlı Can Çetin de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Nazlı Can Çetin kimdir, kaç yaşında? 2019 Miss Turkey Nazlı Can Çetin'in boyu kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Miss Turkey Nazlı Can Çetin hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

NAZLI CAN ÇETİN KİMDİR?

Nazlı Can Çetin, Miss Turkey 2019'da 11 numarada olacak. 19 yaşında olan Nazlı Can Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakülresi İngilizce Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.

NAZLI CAN ÇETİN BOYU KAÇ?

Nazlı Can Çetin, 1.76 boyunda.

MİSS TURKEY 2019 NE ZAMAN?

Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması, bugün 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

Yapılan açıklamada, “Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30’da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.

MİSS TURKEY TACINI GEÇEN SENE KİMLER ALDI?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin oldu. Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.