Miss Turkey heyecanı sürüyor. Bu akşam Türkiye güzeli belli oluyor. Miss Turkey finalisti Naz Özdeğirmenci, bazı takipçiler tarafından favori isim olarak gösteriliyor. Naz Özdeğirmenci kimdir, kaç yaşında? 2019 Miss Turkey Naz Özdeğirmenci'nin boyu kaç? soruları arama motorlarında güncel olarak araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 20 numaranın sahini Naz Özdeğirmenci'nin yaşı, boyu ve eğitimi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

NAZ ÖZDEĞİRMENCİ KİMDİR?

Naz Özdeğirmenci, Miss Turkey'de 20 numarada yer alacak. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Mezunudur.

NAZ ÖZDEĞİRMENCİ BOYU KAÇ?

22 yaşında olan Naz Özdeğirmenci’nin boyu 1.85.

MİSS TURKEY 2019 NE ZAMAN?

Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması, bugün 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak. Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

Yapılan açıklamada, “Miss Turkey 2019 bu sene de Youtube, Facebook, http://missturkey.com.tr ve @hadioyna’dan canlı olarak 2 Ekim akşamı 20:30’da yayınlanacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.” ifadeleri yer aldı.

MİSS TURKEY TACINI GEÇEN SENE KİMLER ALDI?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin oldu. Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.