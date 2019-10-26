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26 Ekim 2019 Cumartesi 09:38:10 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:41:18

NATO'dan yeni Türkiye açıklaması

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin harekatı ve siber saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarının Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldiği iki günlük zirve sona erdi. Zirvenin ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda düzenlediği askeri harekatı ele aldıklarını, NATO üyeleri arasında bu konuda görüş ayrılıkları olduğunu, bölgede tansiyonun düştüğünü ve DEAŞ ile mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bölgede çözüm arayışını sürdüreceklerini belirten Stoltenberg, Almanya'nın güvenli bölge için uluslararası destek teklifini olumlu karşıladıklarını, konuya kalıcı çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

YENİ ANLAŞMA: HIZLI HAVA HAREKETLİLİĞİ

Stoltenberg, savunma bakanlarının NATO'nun misyon ve operasyonları ile güçlerin hazırlık durumunu da ele aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızı korumak için güçlerimizin ihtiyaç olması halinde hızlı hareket etmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Sekreter Stoltenberg, bu çerçevede NATO uçaklarının, Avrupa çapında öncelikli muamele görmesini sağlayacak "Hızlı Hava Hareketliliği" girişiminde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Misyon ve operasyonlarda görevli NATO uçaklarına özel arama sinyali verileceğini ifade eden Stoltenberg, bu vesileyle söz konusu hava araçlarına Avrupa Hava Trafiği Kontrolü tarafından öncelikli muamele sağlanacağını kaydetti.

NATO'DAKİ YÜKÜN PAYLAŞTIRILMASI MESELESİ

Diğer yandan Jens Stoltenberg, NATO'nun yükünün paylaştırılması konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını, AB ülkeleri ile Kanada'nın katkı paylarını arttırdığını söyledi.

AFGANİSTAN'DAKİ DURUM

Stoltenberg, "NATO, Afganistan konusunda kararlılığını koruyor. Afgan güvenlik güçlerini eğitim ve fonlarla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. NATO'nun misyonu sayesinde Afgan güvenlik güçlerinin uluslararası terörle mücadele konusunda güçlendiğini ve barış için olumlu koşullar oluştuğunu belirten Stoltenberg, "Afganistan'da barışı sağlamak için Taliban'ın istek göstermesi ve bazı tavizlerde bulunması gerekiyor" dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Afganistan misyonunu ne zaman sonlandıracağına ilişkin soruya, müttefiklerin ülkeye beraber girdiği ve birlikte karar aldığı cevabını verdi.

Çıkma konusunda da birlikte hareket edileceğini vurgulayan Stoltenberg, "Eğer Afganistan'dan erken çıkarsak bunun bedeli ağır olur. Hem Afgan halkı hem biz hem de DEAŞ'la mücadelemiz zarar görür" açıklamasında bulundu.

SİBER SALDIRI TEHDİDİ

NATO zirvesinde buluşan savunma bakanları, Avrupa Birliği müttefikleri ile hibrit tehditlerle mücadele için işbirliği konusunu da masaya yatırdı.

Stoltenberg, "5G dahil telekomünikasyon alanında bazı temel unsurlar konusunda anlaşmaya varıldı. Siber saldırılar ile mücadele önemli, güvenliğimiz için yabancı yatırımlar da kontrol altında tutulmalı. Teknoloji hızlı ilerliyor, uzmanlar bu konular üzerinde çalışıyor. Savunma bakanları 5G'yi de dahil eden yeni direktifleri onayladı. NATO üyeleri siber saldırıları daha iyi değerlendirmek durumunda zira bu güvenliğimiz için büyük önem taşıyor. Bizler bir ülkeyi veya bir şirketi hedef göstermek istemiyoruz" dedi.

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