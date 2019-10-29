29 Ekim 2019 Salı 13:39:00 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 13:40:09
NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
NATO, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Müttefik ülke Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Türkçe, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" ve ittifakın sloganı olan "Biz NATO'yuz" etiketleriyle paylaşılan mesajda, NATO'nun su altı kurtarma tatbikatlarında görev alan bir Türk deniz astsubayının hikayesine yer verildi.
NATO'ya kuruluşunun hemen ardından 1952'de üye olan Türkiye, ittifaka 2'nci büyük ordu olarak önemli katkılar sağlıyor
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Konferansta merdivenden düşen Alman bakan bilinç kaybı yaşadı
- İBB'den Eminönü'nde balık ekmek satan tekneler hakkında flaş karar!
- Sancaktepe Belediye Başkanı'na saldırıyla ilgili yeni gelişme
- Güvenlik Uzmanı Ağar: YPG/PKK sahadan çekilmiyor! Harekat olası!
- Diyarbakır annelerinden HDP'ye suç duyurusu: Taktıkları kamerayla desteğe gelenleri fişliyorlar