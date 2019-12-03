NATO: Türkiye askeri operasyonu durdurdu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin operasyonu durdurduğunu belirten Stoltenberg "Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Stoltenberg, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız." dedi.
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