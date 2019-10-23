NATO PA Türk Grubu Başkanvekili Çonkar: Türkiye'nin kimyasal silahlarla ilgili karnesi çok temiz

Kimyasal silah üretmeyen, bulundurmayan ve buna hiçbir zaman tevessül etmeyen bir ülke olan Türkiye, kimyasal si­lahların yasaklanmasını ve bu yasağın sıkı bir doğrulama rejimiyle denetlenmesini öngören Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne 1997'de imza attı.

Türkiye'nin kimyasal silahlara karşı uluslararası çabalara aktif katılımı, ilgili uluslararası anlaşmalara taraf olması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah olmamasına karşın bir fotoğraf üzerinden "Türk Ordusu Beyaz Fosfor bombası kullanıyor" iddiasını boşa çıkarıyor.

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne 1997'den, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'ne ise 1974'ten bu yana taraf olan Türkiye, 1996'da konvansiyonel silahlar, çift kullanımlı malzeme ve teknolojinin ihracat denetimlerine ilişkin Wassenaar Düzenlemesi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Türkiye, kimyasal silah üretmeyen, bulundurmayan ve buna hiçbir zaman tevessül etmeyen bir ülke olarak kitle imha silahları arasında nükleer silahlardan sonra en önemli yeri tutan kimyasal si­lahların tüm dünyada yasaklanmasını ve bu yasağın sıkı bir doğrulama rejimiyle denetlenmesini öngören Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne imza attı.

Bu kapsamda Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 1997'de yürürlüğe girdi.

Mevcut kimyasal silahların tümüyle imha edilmesini öngören kanun kapsamında, kimyasal silahların ve kimyasal silah yapımında kulla­nılabilecek zehirli kimyasal maddelerin geliştirilmesi, üretilmesi, depolanması ve kullanılması yasaklandı.

"Tamamıyla yalan ve bühtandır"



Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan NATO PA Türk Grubu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, "kimyasal silah" iddialarını, terör örgütü PKK'nın ve PKK'nın peşinden sürüklenen Batılı medya kuruluşları ile birtakım siyasilerin kara propagandası olarak değerlendirdi.

Anadolu Ajansı ve diğer kurumların çalışmaları sonucunda, terör örgütü YPG/PKK ve onlarla ilintili yapıların nasıl yalan haber ürettiklerinin kara propaganda yaptıklarının net şekilde dünya kamuoyuyla paylaşıldığına dikkati çeken Çonkar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanımızın da açıkladığı gibi kesinlikle kimyasal silah bulundurmamaktadır ve kullanmamaktadır. Bu, tamamıyla yalan ve bühtandır. Bu iddiaları kesinlikle reddediyoruz." dedi.

Türkiye'nin, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yasaklanması ve kullanılmaması yönündeki uluslararası anlaşmalara taraf olduğunu, bu sözleşmelere imza attığını vurgulayan Çonkar, Türkiye'nin kimyasal, biyolojik, nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası çabalarda da ön safta mücadele eden bir ülke olduğunun altını çizdi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nde de bir Türk diplomatın bulunduğunu belirten Çonkar, şöyle konuştu:

"Türkiye bu konudaki aktif çabalarını bu tarz hamlelerle dünya kamuoyuna açıkça göstermiştir. Bizler bu konularda en ön saflarda mücadele eden insanlarız. Gerek siyasilerimiz gerekse diplomatlarımız gayet sorumlu şekilde bu tür konularda liderlik göstermektedir. Kimyasal silah kullananlar, biyolojik ve nükleer silaha sahip olanlar bilinmektedir. Hangi ülkelerin bunlara sahip olduğu ortadadır. Bu sözleşmelere imza atmayanlar da bellidir. Türkiye'nin kimyasal silahlarla ilgili karnesi çok temiz, kesinlikle bizde böyle bir şey söz konusu değil. Kimyasal silaha da sahip bir ülke değiliz."

(AA)