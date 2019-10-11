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11 Ekim 2019 Cuma 12:03:09 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 12:05:06

NATO nedir? Türkiye NATO üyesi mi, NATO'ya üye ülkeler hangileri?

NATO nedir? Türkiye NATO üyesi mi, üye ülkeler hangileri? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul'a gelerek Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Nato Genel Sekreteri Stoltenberg "Hiçbir Nato Üyesi Türkiye kadar saldırıya uğramadı ve kimse Suriyelilere Türkiye kadar ev sahipliği yapmadı." dedi. Bakan Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri ile ortak açıklama yapması üzerine NATO ile ilgili aramalar yoğunlaştı. NATO nedir? Türkiye NATO üyesi mi, üye ülkeler hangileri? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor..

Bakan Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri ile ortak açıklama yapması üzerine NATO ile ilgili aramalar yoğunlaştı. İstanbul'a gelen ve Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Nato Genel Sekreteri Stoltenberg "Hiçbir Nato Üyesi Türkiye kadar saldırıya uğramadı ve kimse Suriyelilere Türkiye kadar ev sahipliği yapmadı." dedi. Bakan Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri ile ortak açıklama yapması üzerine NATO ile ilgili aramalar yoğunlaştı. NATO nedir? Türkiye NATO üyesi mi, üye ülkeler hangileri? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

NATO NEDİR?

NATO'nun açılımı "North Atlantic Treaty Organization"dır. NATO 1949 yılında kurulmuş ve 29 ülkenin üye olduğu bir askeri örgüttür. NATO; üyesi olduğu ülkelerin barış ve güvenliğini tesis etmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Açılımı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü olan NATO; üyesi olduğu ülkelerin barış, güvenlik ve özgürlüklerini korumak amacıyla kurulmuş olan uluslararası ve askeri ağırlıklı bir örgüttür. NATO üye olan ülkelerin karşı karşıya kaldığı risklere, tehditlere ve güvensizliğe karşı birbirlerini korumak ve desteklemek amacını gütmektedir.

NATO NASIL KURULDU?

2. Dünya Savaşı'nın ardından, gelişmeye başlayan teknoloji, çeşitli silahlar ve özellikle kitle imha silahlarının, bir takım ülkelerin tekelinde bulunması, yaşanılan savaş tecrübeleri, milletlerin dünya üzerinde tek başına var olabilmelerini olanaksız kılmaya başladı. Bu nedenle, milli menfaatleri benzer yönde olan büyük devletler, belli noktalarda buluşarak, dayanışma ve işbirliği yapmak zorunda kaldı. Bu doğrultuda bir araya gelen on iki ülke, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi çerçevesinde hazırlanan, toplam 16 maddelik antlaşmayı 4 Nisan 1948 tarihinde, ABD'nin Washington Şehri'nde imzaladı. İmzalanan antlaşma onaylanarak 24 Ağustos 1949 tarihinde yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE NATO ÜYESİ Mİ?

NATO’ya üye olan ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Örgütte yer alan ülkelerden ikisi Amerika Kıtası'nda, diğer yirmialtısı Avrupa Kıtası'nda bulunmaktadır. Kurulduğu dönemde 12 üyesi bulunan örgüt, 2009 yılı itibariyle toplam 28 üyeye ulaşmıştır. 

NATO'YA ÜYE ÜLKELER HANGİLERİ

12 NATO üyesi ülke, NATO'ya 4 Nisan 1949 tarihinde kurucu üyeler olarak katılan ülkelerdir. Fransa NATO'nun askeri kolundan 1966 yılında ayrılmış olmasına rağmen, 2009 yılında geri dönmüştür. Danimarka'nın üyeliği, Faroe Adaları ile Grönland'ı kapsamaktadır. Üye ülkeler arasında yer alan İzlanda'nın, askeri ordusu bulunmamaktadır.

4 Nisan 1949

– Birleşik Krallık
– Belçika
– Kanada
– Danimarka
– Fransa
– İzlanda
– İtalya
– Lüksemburg
– Hollanda
– Norveç
– Portekiz
– Amerika Birleşik Devletleri

Yunanistan 1974 yılında Türkiye'nin düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra, NATO'nun askeri kanadından çekilmiş olmasına rağmen, 1980 yılında geri döndü.

18 Şubat 1952

– Türkiye
– Yunanistan

9 Mayıs 1955

– Almanya

30 Mayıs 1982

– İspanya

12 Mart 1999

– Çek Cumhuriyeti
– Macaristan
– Polonya

29 Mart 2004

– Bulgaristan
– Estonya
– Letonya
– Romanya
– Litvanya
– Slovenya
– Slovakya

1 Nisan 2009

– Hırvatistan
– Arnavutluk

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