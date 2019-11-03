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03 Kasım 2019 Pazar 08:57:52 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 09:00:48

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg hiçbir NATO üyesi ülkenin Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Bild am Sonntag gazetesine açıklama yaptı.

"Hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı''

Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyinde şiddetin gerilemeye başladığını ve bunun siyasi bir çözüm için çabaları da beraberinde getirebileceğini belirtti.

Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı: 

''Burada Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek gerekir. DEAŞ'a karşı mücadelede ve sözde hilafetin fiziksel olarak yıkılmasında Türkiye kararlı bir şekilde katkıda bulundu. Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı. Türkiye 3,6 milyon Suriyeliyi aldı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı.'' 

Almanya'nın önerisi

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer'in Suriye'nin kuzeyinde uluslararası güvenli bölge önerisinin hatırlatılması üzerine Jens Stoltenberg, öneriyi memnuniyetle karşıladığını ancak bu konuda tüm dünya ülkelerinin Suriye'deki şiddetin sona ermesi için sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti.

Suriye'ye asker gönderme kararı almanın kolay olmadığını vurgulayan Stoltenberg söz konusu önerinin uygulanabilir olduğunu söylemek için erken olduğunu söyledi. 

Jens Stoltenberg NATO'nun üye ülkelerin düşüncelerini açıkça ve ciddi bir şekilde paylaştığı bir forum olduğunu da sözlerine ekledi.

(AA)

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