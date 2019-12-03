NATO eski Genel Sekreteri Rasmussen'den NATO'ya Türkiye uyarısı: Tarihi hata olur!

NATO eski Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, birliğin 70'inci kuruluş yıl dönümü öncesinde İngiliz yayın kuruluşu The Times'a açıklamalarda bulundu.

2009 ve 2014 yılları arasında NATO'nun Genel Sekreterlik görevini yürüten Anders Fogh Rasmussen, NATO'nun tarihte hiç olmadığı kaçar siyasi görüş ayrılıkları yaşadığını belirtti.

"NATO ZİRVESİNE GÖLGE DÜŞÜREBİLİR"

Eski genel sekreter, birlik içerisinde yaşanan mevcut siyasi krizlere değindi ve bu durumun Londra'da düzenlenecek olan Liderler Zirvesi'ne gölge düşürebileceğinden bahsetti.

ABD VE NATO İKİLEMİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya üye bazı ülkelerin birliğe yeterince maddi katkı yapmadığı açıklamalarını ele alan Anders Fogh Rasmussen, ABD'nin NATO'ya olan taahhüdü üzerinde şüpheler oluştuğunu söyledi.

(A HABER)