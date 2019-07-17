Narkotik ekipleri Bursa'da torbacılara operasyon düzenledi

  • Bist 100
    98665.4
  • Dolar
    5,7113
  • Euro
    6,4055
  • Altın
    256,8480
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek talep Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek talep
Esnaf Kurban Bayramı'ndan umutlu Esnaf Kurban Bayramı'ndan umutlu
Eskişehir'de FETÖ'den arana şüpheli yakalandı Eskişehir'de FETÖ'den arana şüpheli yakalandı
Desenleri anlamlar taşıyan Şarkışla kilimine coğrafi işaret Desenleri anlamlar taşıyan Şarkışla kilimine coğrafi işaret
300 bin lira dolandıran sahte MİT'çi Samsun'da yakalandı 300 bin lira dolandıran sahte MİT'çi Samsun'da yakalandı
YKS cevap kağıtları ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı YKS cevap kağıtları ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı
Ortaöğretim Başarı Puanı nedir? OBP puanı hesaplama nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı nedir? OBP puanı hesaplama nasıl yapılır?
Meteoroloji uyardı: Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat
İstanbul için korkutan deprem senaryosu: Sırasıyla 7,5, 7,4 ve 7,2 büyüklüğünde depremler bekleniyor İstanbul için korkutan deprem senaryosu: Sırasıyla 7,5, 7,4 ve 7,2 büyüklüğünde depremler bekleniyor
Antalya’nın Maldivleri’nde tehlike çanları Antalya’nın Maldivleri’nde tehlike çanları
Dilencinin üzerinden servet çıktı Dilencinin üzerinden servet çıktı
Kamboçya'da 83 konteyner plastik atık ele geçirildi Kamboçya'da 83 konteyner plastik atık ele geçirildi
Tütünle mücadele kapsamında sigarayı bırakma polikliniklerinden 2,5 milyon kişi hizmet aldı Tütünle mücadele kapsamında sigarayı bırakma polikliniklerinden 2,5 milyon kişi hizmet aldı
Korsan saldırıların hedefindeki stratejik bölge: Gine Körfezi Korsan saldırıların hedefindeki stratejik bölge: Gine Körfezi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: İran balistik füze programını müzakere etmeyecek İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: İran balistik füze programını müzakere etmeyecek
Galatasaray, Deniz Türüç ve Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu Galatasaray, Deniz Türüç ve Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu
Eski Microsoft çalışanı "dijital hırsızlıkla" suçlandı Eski Microsoft çalışanı "dijital hırsızlıkla" suçlandı
BAE rotasını Yemen'den Libya'ya mı çevirdi? Uzmanlar açıkladı BAE rotasını Yemen'den Libya'ya mı çevirdi? Uzmanlar açıkladı
ALES başvuru ücreti hangi bankalara ödenecek? ALES başvurusu nasıl, nereden yapılacak? ALES başvuru ücreti hangi bankalara ödenecek? ALES başvurusu nasıl, nereden yapılacak?
Sayısal bölümler kaç puanla alıyor? Sayısal taban puanları 2019 belli oldu mu? Sayısal bölümler kaç puanla alıyor? Sayısal taban puanları 2019 belli oldu mu?
İzmir'de kayaların düştüğü mahalledeki 6 binada yıkım çalışması başladı İzmir'de kayaların düştüğü mahalledeki 6 binada yıkım çalışması başladı
İstanbul Türkçesini en iyi kullanan yazar: Refik Halid Karay İstanbul Türkçesini en iyi kullanan yazar: Refik Halid Karay
Narkotik ekipleri Bursa'da torbacılara operasyon düzenledi Narkotik ekipleri Bursa'da torbacılara operasyon düzenledi
Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:58:30 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18:47

Narkotik ekipleri Bursa'da torbacılara operasyon düzenledi

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda farklı adreslerde yakalanan iki şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili daha sonra yürütülen çalışmalarla kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.D, E.G, Y.Ç. ve F.Ö. de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 430 gram sentetik uyuşturucu, 144 adet uyuşturucu tablet, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si "uyuşturucu kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan işlem yapıldıktan sonra salıverildi.

Diğer şüphelilerden Y.Ç. ve F.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.D, ve E.G'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Rusya: Türkiye'yle savaş uçağı için görüşebiliriz
Krala taht bıraktıran Rus güzellik kraliçesi ilk kez konuştu
Lavrov’dan ABD yorumu: Tango 2 kişiliktir
Öldürülen o terörist örgütün kara kutusuydu!
Türkiye'ye mecbur kalacaklar! Hesaba katmayı unuttular...
Ezeli rakipler arasında savaş kızışıyor! G.Saray'dan flaş hamle
Son dakika... S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 14. uçak da Ankara'ya indi
NATO'nun gizli raporu ifşa oldu! İlginç Türkiye detayı...
20 yıldır kara delikleri görüntülemek için çalışıyor
Şok olay! Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti
Veto kalktı! Galatasaray'a Emre Mor müjdesi
Bu nasıl karar!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi
PKK'ya darbe üstüne darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi
İnanılmaz olay! Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Yevhen tamam, sıra Schalke’de
Pembe domates efsaneden ibaret
Diyarbakır'da korkunç olay! Yılan bu hale getirdi...
Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
Kontrollü kaçışı açıklayamıyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ