Namus sözü havada kaldı

CHP’nin 31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri’nden önce hazırlanan belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi listelerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti yönetiminin tepesindeki isimlerin eş-dost-akrabaları damga vurmuştu. 31 Mart'ta göreve başlayan CHP'li belediye başkanlarının ilk talimatı, tasarruf bahanesiyle binlerce emekçiyi kapının önüne koymak oldu. Sözde tasarrufun, partizanlığa ve akraba kayırmacılığına kılıf yapıldığı kısa sürede ortaya çıktı. Açılan kadrolar CHP'lilerle doldurulurken, üst düzey atamalarda aile üyeleri başı çekti. Kimi oğlunu, kimi eniştesini, kimi hala kızını, teyze oğlunu müdür yaptı.

İŞÇİLER KILIÇDAROĞLU'NU BULAMIYOR

Böylece, CHP’li belediyelerde ‘birinci dereceden torpil listesi’ gözler önüne serildi. Kılıçdaroğlu, kamuoyundan yükselen tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından belediyelerde parti politikası haline gelen torpillerin durdurulmasını istedi. Skandal atamaların iptal edilmesi, belediye başkanlarına tek tek iletildi. Ülke gündemi kıyak atamalara pür dikkat kesilmişken aile, akraba ve CHP’lilere için yer açılması için işlerinden olan binlerce emekçinin feryatları göz ardı ediliyor. Sırf CHP’li kadrolar belediyelere doldurulsun diye işçi kıyımı mağduru olan binlerce emekçi ve aileleri, zor şartlara mahkûm edildi. Seçimlerin ardından Ramazan Bayramı’nı sefaletle geçiren vatandaşlar, Kurban Bayramı’nı da ceplerinde para olmadan geçirecek.

RANDEVU TALEPLERİNE RED

31 Mart’tan önce CHP'nin aldığı belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyecekleri sözünü veren Genel Başkan Kılıçdaroğlu, “Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı, haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım” diye konuşmuştu. Verdiği namus sözünü kısa sürede unutan Kılıçdaroğlu, işçilerin seslerine de kulaklarını tıkadı. Emekçilerin çağrılarına sırtını çeviren genel başkan, CHP’li Bolu Belediyesi’nden kovalan işçilerin Ankara'ya kadar yürüyüşüne çıt çıkarmamasının ardından emekçilerin randevu taleplerini bile geri çevirdi.

KULAKLARINI TIKADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kazandığımız belediyelerde kimse kovulmayacak” diyerek verdiği namus sözünü unuttu. Seçim öncesi “İşten atılan beni bulsun” ifadelerini kullanan CHP lideri, dertlerini anlatmak isteyen emekçilere sırt çevirdi.

GECEKONDUDA YAŞAM SAVAŞI

Seçimlerden önce noter tasdikli kâğıt dağıtarak kimsenin işten çıkarılmayacağını taahhüt eden CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mağdur ettiği 97 çalışandan biri olan Fatma Duran, çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. İki evladıyla gecekonduda perişan bir halde hayatını idame ettirmeye çalışan Duran, çocuklarını okutabilmek için işine geri dönmek istiyor.

AİLE ŞİRKETİ GİBİ BELEDİYE

CHP'li belediyelerdeki aile kadrolaşması, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandalla yeni bir boyuta taşındı. Kendisini, belediye şirketi HATSU'da yönetim kurulu başkanı olarak atayan Başkan Lütfü Savaş, bir kardeşini müdür, diğerini ise şef yaptı. Savaş, kardeşlerinden Metin Savaş’ı HATSU'ya özel kalem müdürü, Mehmet Savaş’ı ise belediyenin fen işleri müdürlüğüne saha şefi olarak atandı.

ELEŞTİRENLERE KÜFÜRLER SAVURDU

Seçimlerin ardından, İzmir’in CHP’li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, tasarruf bahanesiyle, 425 işçiyi kapının önüne koymasıyla Türkiye’nin gündemine geldi. Bununla da yetinmeyen başkanın, üniversite öğrencisi 24 yaşındaki oğlu Efe Uygur’u belediye şirketi TORBEL A.Ş’ye müdür yardımcısı olarak ataması ülkeyi ayağa kaldırdı.

HADSİZCE HAKARET ETTİ

Oğul Uygur, torpil eleştirilerine hadsizce hakaret ederek cevap verdi. Uygur’un sosyal medya paylaşımında “Allah’a şükür sizin gibi hırsız da değiliz, sizin gibi köpek de değiliz…” ifadelerini kullanması büyük tepki topladı. Başkan İsmail Uygur, gelen tepkiler üzerine oğlunun görevine son verdiğini açıklamıştı.

UYGUR'DAN İKİNCİ ATAMA SKANDALI

YERİNE ŞOFÖRÜ VEKÂLET EDECEK

CHP’li Uygur’un son vukuatı “bu kadar da olmaz” dedirtti. Uygur'un kısa bir sürede belediyenin yönetim şemasını kendisine yakın isimlerle donattığı ortaya çıktı. Lise mezunu bir gençken, 27 yaşında Uygur'un şoförü olarak girdiği belediyede şimdi başkandan sonra en yetkili “ikinci isim” konumuna gelen Yakupoğlu'na tanınan bu imkan büyük tepki topladı.

MÜDÜRLÜKLER ONA BAĞLANDI

Yakupoğlu, özel kalem müdürü, zabıta amiri ve ulaşım hizmetleri müdürü olarak görevlendirildi. Belediyeye ait hal, işletme, tesis, depo, park, bahçe, şantiye, bina ve benzeri yerlerde bekçilik görevi yapan görevlilerin sevk ve idaresi de Yakupoğlu'nun emrine verildi.

İZMİR KİME EMANET?

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Seferihisar’daki 10 yıllık görev süresini, “Lay lay lom” bir dönem olarak gördüğü itirafında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, katıldığı bir toplantıda itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemine değinen Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Seferihisar Belediyesi arasındaki en büyük fark zamandı. Çok sıkışık bir zaman dilimi içinde yaşadığımı düşünürdüm o zaman. Ama lay lay lom bir dönem olduğunu görüyorum. Burada zamanı yetiştirmek konusunda sıkıntı yaşadım” dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Soyer'in bu sözlerini eleştirerek, şarkıcı Metin Işık’ın ‘Lay lay lom’ parçasını, “Sayın Tunç Soyer, çok doğru bir ifade kullanmış. 2004-2014 yılları arasındaki Seferihisar Belediye Başkanlığı dönemini ‘lay lay lom bir dönem olduğunu görüyorum’ şeklinde değerlendirmiş. Tebrikler. Doğru söze ne hacet” notuyla paylaştı.