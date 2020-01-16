Naim Süleymanoğlu’nun kızlarının 'Cep Herkülü' filminin durdurulması için açtığı dava reddedildi

Milli halterci merhum Naim Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu, babalarının Avrupa ve dünya şampiyonluğundan kazandığı madalyaların kayıp olduğu iddiasıyla bir süre önce mahkemeye başvurmuştu. Ardından babalarının hayatının anlatıldığı, çekimleri devam eden 'Cep Herkülü' filminin durdurulması için dava açmışlardı.

İki kız kardeşin avukatı Aziz Demir; Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ile yapım şirketi Dijital Yapım Evi Reklam Film Sanayi Şirketi ile yapımcı Mustafa Uslu arasında film sözleşmesi yapıldığını, filmin sinemalarda gösterileceğini ve bundan da sadece Muharrem Süleymanoğlu'nun bedel alacağını öğrendi.

Avukat Demir, "Naim Süleymanoğlu'nun hayatının film yapılarak kazanç kapısı haline getirilmesine kızlarının izni yoktur. Film çekiminin tedbiren durdurulmasına ve daha sonra filmin gösterime girmesinin engellenmesine karar verilmesini istiyoruz" diyerek dava açtı.

Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre, mahkeme, iki kız kardeşin filmin gösteriminin durdurulması yönündeki taleplerini, delillerin yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti.