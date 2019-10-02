Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

  • Bist 100
    103509
  • Dolar
    5,6996
  • Euro
    6,2463
  • Altın
    274,1650
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Çiğ süt fiyatına düzenleme Çiğ süt fiyatına düzenleme
Rusya'dan 'Fırat'ın doğusu' açıklaması Rusya'dan 'Fırat'ın doğusu' açıklaması
F1 aşkı ağır bastı F1 aşkı ağır bastı
Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilere müdahale Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilere müdahale
'Erişilemeyen Ada'yı bile kirlettik 'Erişilemeyen Ada'yı bile kirlettik
Mesajlar buhar olacak Mesajlar buhar olacak
Kanguru katliamcısı hakim karşısında Kanguru katliamcısı hakim karşısında
Avrupa'da Lorenzo alarmı Avrupa'da Lorenzo alarmı
Saat için kariyerini yaktı Saat için kariyerini yaktı
'Çok yakışıklısın Tom' 'Çok yakışıklısın Tom'
Meşhur baltaya 1 milyon TL Meşhur baltaya 1 milyon TL
Düşes'ten İngiliz basınına dava Düşes'ten İngiliz basınına dava
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
Göçmenler için kapılarını kapattı Göçmenler için kapılarını kapattı
Ada Demirelli kimdir, kaç yaşında? 2019 Miss Turkey Ada Demirelli'nin boyu kaç? Ada Demirelli kimdir, kaç yaşında? 2019 Miss Turkey Ada Demirelli'nin boyu kaç?
Naz Özdeğirmenci kimdir, kaç yaşında? 2019 Miss Turkey Naz Özdeğirmenci'nin boyu kaç? Naz Özdeğirmenci kimdir, kaç yaşında? 2019 Miss Turkey Naz Özdeğirmenci'nin boyu kaç?
Bakan Akar'dan Güvenli Bölge açıklaması: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz Bakan Akar'dan Güvenli Bölge açıklaması: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz
İdil Doğa Oral kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti İdil Doğa Oral'ın boyu kaç? İdil Doğa Oral kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti İdil Doğa Oral'ın boyu kaç?
Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ses kayıtları sızdı: Gider savaşırsınız Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in ses kayıtları sızdı: Gider savaşırsınız
Yüksek İstişare Kurulu Külliye'de toplantı yaptı Yüksek İstişare Kurulu Külliye'de toplantı yaptı
Ünal Karaman: 'Gücümüzün sınırlarını zorlayacağız' Ünal Karaman: 'Gücümüzün sınırlarını zorlayacağız'
Hüray Ertürk kimdir, kaç yaşında? 2019 Miss Turkey Hüray Ertürk'ün boyu kaç? Hüray Ertürk kimdir, kaç yaşında? 2019 Miss Turkey Hüray Ertürk'ün boyu kaç?
BM: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları göz önünde tutulmalı BM: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları göz önünde tutulmalı
Melike Kanbur kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti Melike Kanbur'un boyu kaç? Melike Kanbur kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey finalisti Melike Kanbur'un boyu kaç?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ekim 2019 Çarşamba 17:01:07 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:29:47

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, katil devlet diyen Gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türk Eğitim-Sen Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Firdes Işık, bir televizyon programında “katil devlet” diyen Gazeteci Nagehan Alçı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Işık, “Bir eğitimci olarak yıllarca öğrencilerime Türk vatanının birliğinin ve bütünlüğünün önemini, tarihi ile gurur duyması gerektiğini anlattım. Hal böyleyken Nagehan Alçı'nın ulusal ve uluslararası yayın yapan bir kanalda Türk Devleti'ni ve milletini aşağılamasını, etnik köklere ayırarak birbirine düşman edecek açıklamalarda bulunmasını kabul edemiyorum” dedi.

Alçı'nın sözlerinin düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ifade eden Işık'ın savcılığa verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Bu sözde gazeteci, Türk milletinin binlerce yıldır tarih sahnesinde yer almasını sağlayan devlet anlayışımıza karşı ‘devletin kutsal olmadığını' sık sık dile getirerek, aslında Türk milletine karşı olan düşmanca tavrını da ortaya koymaktadır. Bu kişi ve arkasındaki güçler, Türk Devleti'nin yıkılması veya itibarsızlaşması durumunda Türk milletinin birlik ve beraberliğinin bozulacağı ve tarih sahnesinden çekileceğini tasavvur etmekte ve rüyasını görmektedirler. Bu düşmanca tavır içinde söylenen sözler düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Türkiye Cumhuriyeti'ne yöneltilen ‘katil devlet' ithamı, devletimizi sözde Ermeni soykırımın varlığını kabule ve milletimizi bu sözde soykırımın faili olarak göstermeye çalışan, zorlayan dış mihrakların ve yerli işbirlikçilerinin bölücü terör örgütlerinin sık kullandıkları bir ifadedir. Kamuoyu vicdanında FETÖ/PDY gibi terör örgütleri yönünden kirli olan Alçı'nın bilinçli şekilde Türk Devleti'ne karşı milli hassasiyet ve çıkarlarımıza karşı algı oluşturma çabasındadır. Şüpheli ‘düşünce ve ifade özgürlüğü' kavramlarına sığınarak devlet ve millet düşmanlığını alışkanlık haline getirmiştir. Nagehan Alçı 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 90'lı yıllarda ülkemizin saygın vatandaşları olan bir etnik grubu sistematik ve bilinçli şekilde öldürdüğü ve bunun üstünü bilerek kapattığını' ima bile değil, açıkça söyleyerek, yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ‘katil devlet' demek suretiyle hem TCK 301 hem de TCK 216 ve nihayet TCK 218 maddelerini aleni şekilde ihlal etmiştir. ‘Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden' eden bu sözler cezasız kalamaz.”

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ