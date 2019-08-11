Nafile namazı nedir? Nafile namazı nasıl kılınır? merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile kurban kesme ibadetini yerine getiren Müslümanlar kurban kestikten sonra namaz kılmak istiyor. Diyanet İşleri'nin açıklamalarına göre, kurban namazı diye farz bir namaz bulunmuyor. Ancak şükür için nafile namazı kılınabiliyor. Peki, nafile namazı nasıl kılınır? Nafile namazı kaç rekat kılınır? Kurban kestikten sonra kılınabilecek nafile namazı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

NAFİLE NAMAZ NEDİR?

Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlar oluyor. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için “gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar” olarak da adlandırılıyor.

Nâfile namazlar olmak üzere üç çeşittir. Hz. Peygamber'in sünnetiyle sabit olan namazlar da vâcip olan ve vâcip olmayan kısımlarına ayrılır. Farz veya vâcip olan namazların dışındaki namazlara nâfile namazlar denir ve farz namazların öncesinde veya sonrasında kılınan sünnet namazlar nâfile namaz kapsamında yer alır.

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

2 Rekat Nafile Namazın Kılınışı

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya” diye niyet ederiz.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke‘yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku‘ya gideriz.

Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku‘ya gideriz.

Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.