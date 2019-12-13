13 Aralık 2019 Cuma 15:09:45 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 15:11:57
Muvazzaf Subay Temini Kılavuzu yayımlandı
Türk Silahlı Kuvvetlerine Hukuk Fakültesi Mezunlarından Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Temini Kılavuzu yayımlandı.
Milli Savunma Bakalığı'ından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerine Hukuk Fakültesi Mezunlarından Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Temini Kılavuzu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz." denildi.
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