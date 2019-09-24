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24 Eylül 2019 Salı 17:26:01 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 17:27:01

Muvazzaf ne demek? Muvazzaf subay ne demek?

Muvazzaf kelimesi, vatandaşlar tarafından araştırılan kelimeler arasında yerini aldı. Askeri alımlarda ve askeri okullara başvuru sürecinde sık sık karşılaşılan muvazzaf kelimesinin anlamı merak ediliyor. Bugün MSB muvazzaf subay alımı ilanını yayınlamasının ardından yine gündeme gelen "muvazzaf" kelimesinin karşılığı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Muvazzaf ne demek? Muvazzaf subay ne demek? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte muvazzaf kelimesinin anlamı..

Muvazzaf ne demek? Muvazzaf subay ne demek? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Muvazzaf kelimesi anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Askeri alımlarda ve askeri okullara başvuru sürecinde sık sık karşılaşılan muvazzaf kelimesinin anlamı atama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 

Bugün MSB muvazzaf subay alımı ilanını yayınlamasının ardınan yine gündeme gelen "muvazzaf" kelimesinin karşılığı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Muvazzaf ne demek? Muvazzaf subay ne demek? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte muvazzaf kelimesinin anlamı..

MUVAZZAF NE DEMEK?

Muvazzaf kelimesi, dilimize Arapça'dan geçmiştir. Muvazzaf bir askerlik terimi olarak; "silahlı kuvvetlerde çalışan, mesleği askerlik olan (subay ve astsubay)" anlamını taşıyor.

MUVAZZAF SUBAY NE DEMEK?

Arapça'da "Görevlendirilmiş kimse, vazifeli" anlamına gelen Muvazzaf, Türk Dil Kurumu'na göre ise askerlik anlamı taşıyor. Silahlı Kuvvetlerde görev başında olan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler ya da Bir görev ve hizmetle yükümlü olan kimse anlamına geliyor.

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