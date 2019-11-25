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25 Kasım 2019 Pazartesi 11:41:56 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 11:43:59

Mütercim ne demek? Mütercim ile tercümanlık arasındaki fark nedir?

Mütercim ne demek? Mütercim ile tercümanlık arasındaki fark nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Mütercim olmak isteyenler, mütercim mesleği ile ilgili aramalar yapıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın da 30 mütercim alım ilanı ile yine gündeme gelen mütercim mesleği ve şartları ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte mütercim nedir, ne iş yapar? sorularının yanıtı..

Dışişleri Bakanlığı'nın 30 mütercim alımı ilanının yayınlanması ile mütercim mesleği ile ilgili detaylar gündeme geldi. Mütercim ne demek? Mütercim ile tercümanlık arasındaki fark nedir? Mütercim nasıl olunur, şartları nelerdir? gibi soruların yanıtı arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Mütercim mesleği ve şartları ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

MÜTERCİM NE DEMEK?

Mütercim, çevirmen anlamına geliyor.

Mütercim, yazılı bir ürünü (kitap, metin, gazete, ansiklopedi, hukuki veya ticari sözleşmeler, hukuki kararlar v.b.) bir dilden başka bir dile yazılı olarak çevirmeyi meslek edinen kişidir. Yazılı kültürün paylaşılmasında mütercimin rolü büyüktür. Çeviriler doğruluk ve tarafsızlık göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Aksi taktirde okuyucuya hatalı, taraflı ve yanlış çeviri sunulmuş olur. Mütercimin tercümandan farkı, tercümanın sözlü çeviri, mütercimin ise yazılı çeviri yapmasıdır. bu bağlamda iki dili konuşmayı bilen bir tercüman kaynak dil ve hedef dil arasında tercümanlık yapabilir fakat o dillerde okur-yazarlık bilgisine sahip değilse mütercimlik yapamaz. Bir kişi hem mütercim hem tercüman olabilir. Bu da bildiği dillerde gerekli okur-yazarlık ve konuşma seviyelerinde yeterli olması ile mümkündür.

MÜTERCİM İLE TERCÜMANLIK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Mütercim  ile Tercüman arasında ince bir ayrım vardır. Fakat genel kullanımda bir galat-ı meşhur olarak her ikisinin de tercüman olarak adlandırıldığı görülmektedir. Oysa ki yaptıkları işler itibari ile birbirlerinden farklıdırlar.

Mütercim, çeviri işini yazılı bir kaynağı baz alarak yapar. Yazılı bir metni bir dilden başka bir dile çevirir. Mütercimler, nesiller boyunca yazılı kültürün aktarılmasında, paylaşılmasında, bilim ve bilgi transferlerinde önemli rol oynamışlardır. Mütercimlik mesleğinde çeviri yapılan dil çiftlerine ilişkin okuryazarlık oranının en üst düzeyde olması gerekir.

Tercüman ise, çeviri işini sözlü bir kaynağı baz alarak yapar. Bir konuşmayı veya diyalogu bir dilden başka bir dile anlık veya ardıl çeviri olarak yapar. Tercümanlık mesleğinde hatayı düzeltmek ve düşünmek için zaman yoktur. Tercümanlık mesleğinde, çeviri yapılan dil çiftlerine ilişkin akıcı konuşma yetkinliğinin çok ileri düzeyde olması gerekir.

Çevirmenlik mesleğini profesyonel olarak yapmak isteyen kişiler için açılan lisans programları Mütercim-Tercümanlık bölümü olarak üniversitelerde adlandırılmaktadır. Fakat herkes aynı anda hem mütercim hem de tercümanlık yapamayabilir. Bunda çevirmenin ilgili dillere ilişkin yetkinlikleri ve kişisel özelliklerinin önemli etkisi vardır. 

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