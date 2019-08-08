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08 Ağustos 2019 Perşembe 14:10:26 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:17:38

Müşterek Harekat Merkezi DEAŞ'ta olduğu gibi yine İncirlik'te kurulacak

Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge konusunda anlaşılması sonucu 'Müşterek Hareket Merkezi' için de terör örgütü DEAŞ operasyonunda olduğu gibi hem altyapıda hem de lojistik desteğin sağlanması açısından uygun olan İncirlik'in kullanılacağı düşünülüyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki terör bölgesine düzenleyeceği operasyon için hazırlıklar devam ederken, Türk ve ABD'li askeri heyetin Ankara'daki görüşmeleri sürece yeni bir boyut kazandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması" konusunda mutabık kalındığının altı çizildi.

Heyetler arasında yapılan görüşmelerde "Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması" konusundaki vurgu da dikkati çekti.

Anlaşmada bazı yerler net değil

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'ın yaptığı açıklamalarda, özellikle güvenli bölgenin derinliğinin kaç km olacağı ve yerleşim merkezlerinin yönetiminin kimde olacağı gibi soruların net bir şekilde yanıt bulmadığına vurgu yaptı.

Müşterek Harekat Merkezi'nin Mehmetçik ile bölgedeki ABD, İngiliz ve Fransız askerlerin sıcak çatışmaya girmesinin önlenmesi açısından görev üstlenebileceğini anlatan Karataş, şöyle devam etti:

"Bu merkezin kurulmasını ben politik bir adım olarak görüyorum. Sonuçta bunca görüşmenin ardından 'anlaşamadık' demek istememiş olabilir taraflar. Türk heyeti de ABD'nin bu adımının ne anlama geldiğinin farkında. Ancak diplomatik açıdan üzerimize düşen her şeyi yaptık demek önemli.

Müşterek Harekat Merkezi'nin İncirlik'te kurulacağına kesin gözüyle bakıyorum. Daha önce DEAŞ ile mücadelede de bir merkez kuruldu ve yine İncirlik kullanıldı. Hem altyapı çok uygun hem de lojistik desteğin sağlanması açısından imkan ve kabiliyetleri olan bir üs.
Karşı tarafınızda savaşan PKK'lılara destek veren ülke ile kuracağınız ortak bir harekat merkezi sizi ne kadar ileriye taşır burası soru işareti.

Bir diğer soru işareti de derinliğin net söylenmemesi. Eğer 32-35 km derine inerseniz teröristlere silah taşıyan tırların geçtiği yolu ve önemli yerleşim merkezlerini siz kontrol etmiş olursunuz. Buralarda PKK-PYD unsurlarının petrol satarak para kazandığı alanlar da var. Bu denklemde Mehmetçik ne kadar derine inecek, nerelerde tam kontrol sağlayacak bunlar mutlak net şekilde yanıtlanmalı.

Astana süreci zarar görebilir

Karataş, ABD ile ortak bir harekat düzenlenmesi halinde Rusya ve İran'a bunu izah etmenin zor olabileceğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"ABD ile koordineli hareket hem bu ülkelerle ilişkiyi bozar hem de İdlib'te bizi ciddi sıkıntıya sokar. Astana süreci de ciddi zarar görebilir.

Ama Türkiye kendi haklı gerekçeleriyle bu harekatı tek başına yaparsa Rusya, İran ve hatta Suriye yönetimine bunu daha kolay bir şekilde anlatabilir.


Mehmetçik sahaya inerse ne olursa olsun bu iş başarıyla biter

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş, "Bu bölge bizim. Biz buranın sahibiyiz. Avantajlarımız çok fazla, lojistik konusunda da elimiz çok güçlü. Mehmetçik sahaya inerse her halükarda bu işi başarıya ulaştırır. Uzun yıllar sürecek olan ve çok iyi yönetilmesi gereken bir dönemin içindeyiz. Herkesin Mehmetçik'e desteği tam." ifadesini kullandı.

(Yeni Şafak)

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