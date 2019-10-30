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30 Ekim 2019 Çarşamba 17:11:18 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 17:12:04

Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Parti MKYK üyeliğinde istifamı sayın Cumhurbaşkanına ilettim. Cumhurbaşkanı istifamı istedi, ben de partiden istifa ediyorum'' dedi.

AK PARTİ MKYK'DE DEĞİŞİKLİK

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile parti üyeliğinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun yerine yedek üye İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy parti yönetiminde görev alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla AK Parti'den istifasını açıklayan İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yerine, birinci yedek üye İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy MKYK'de görev yapacak.

Özsoy'un, AK Parti'nin düzenleyeceği ilk MKYK toplantısına katılması bekleniyor.

DHA

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