Mustafa Koç'un ani ölümü

Koç Ailesi'nin 3. kuşak üyesi, çalışanlarının "mavi gözlü, güler yüzlü patron" olarak tanımladığı Mustafa Vehbi Koç, vefatının 4'üncü yıl dönümünde anılıyor.

Mustafa V. Koç'un 21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını ani bir şekilde yitirmesinin üzerinden 4 yıl geçti.

ANİ ÖLÜMDEN BİR GÜN ÖNCE BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Mustafa Vehbi Koç'un kardeşi Ali Yıldırım Koç ile birlikte 20 Ocak 2016'da Ankara'ya giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Başkan Erdoğan o görüşme hakkında, "Kader planı işliyor. Kader planından kurtuluş yok. Bu yaşa bakmıyor. Bir gün önce Mustafa Bey ve Ali Bey bendeydiler. Hatta şakalaştık. Kilo verme sürecini kendisiyle paylaştık. Hatta latife yaptık. 'Ne yaptın alkolü azalttın mı?' dedim. 'Azalttım' dedi. 'Bunu hepten bırak dedim'" ifadelerini kullanmıştı.

ALİ KOÇ İKİ HAFTA SONRA OMZUNU KIRDI

Koç Ailesi, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Vehbi Koç'un ani ölümünün ardından bir talihsizlik daha yaşadı. Ali Koç, eşi ve çocuklarıyla sömestr tatili için Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'e gitmişti. Koç, 5 Şubat 2016'da kayak sırasında sol omzunun üzerine düşerek omuzunu kırmıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından özel uçağıyla İstanbul'a getirilen Ali Yıldırım Koç'un omuzuna, Amerikan Hastanesi'nde başarılı bir operasyonla çivi takılmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 2016'da Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Ömer Mehmet Koç ile Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Yıldırım Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, ani kalp krizi sonucu Mustafa Vehbi Koç için taziyelerini iletmişti.

Koç Holding Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Ömer M. Koç'a görevinde başarılar dileyen Başkan Erdoğan, düşerek omzunu kıran Ali Yıldırım Koç'a da geçmiş olsun dileklerini ileterek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İş hayatında ortaya koyduğu başarılı performansının yanı sıra sportif faaliyetlere ilgisiyle tanınan Mustafa Koç, gerek aile yaşantısında gerekse sosyal hayatında duruşu ile her zaman örnek gösterildi.

Koç'un, "Hepimizin bu dünyada sınırlı zamanı var ve hayatlarımızı mümkün olan en dolu şekilde yaşamak için birbirimizi yüreklendirmemiz gerekiyor" şeklindeki bakış açısını yansıtan cümlesi, 56 yıllık hayatını dolu dolu yaşadığının da kanıtı niteliğindeydi.

Çalışanlarının "elveda mavi gözlü, güler yüzlü patron" diyerek uğurladığı Koç'un, "Anı yakalamak, hayatın anlardan ibaret olduğunu gösteriyor. Ne olacağımızı bilmiyoruz, bu yüzden de her anımız çok kıymetli" sözü ölümünün ardından geçen 4'üncü yılda en çok hatırlanan cümleleri arasında...

ANILDI

Mustafa Koç'un vefatının yıl dönümü dolayısıyla Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında tören düzenlendi. Törene Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri, çalışanları, bayileri ve sevenleri katıldı.

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Koç'un, kendilerine ve tüm çevresine inanç aşılayan, güç, güven ve ilham veren, vizyon sahibi bir lider olduğunu ifade etti.

Mustafa Koç'un neye el attıysa büyük bir tutku ve başarıyla yaptığını vurgulayan Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Kendisiyle tanışma şansı bulan herkesin sadece saygısını değil, aynı zamanda sevgisini de kazandı. Alçak gönüllüydü, tertemiz bir kalbi vardı, vicdan sahibiydi. Dürüst ve samimiydi. Kendisini rahmetle yad ettiğimiz her an, onu bu güzel özellikleriyle hatırlıyoruz. İsmi, hayatına dokunduğu her insanda, topluluğumuzun tarihinde ve geleceğinde ancak hepsinden de önemlisi, kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak. Kendisini sevgi, saygı, rahmet ve büyük bir özlemle anıyoruz."

Bu arada Koç Holding tarafından kurumun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü her geçen gün derinden hissettiğimiz Mustafa Vehbi Koç'u saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Koç'un gönül verdiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından ise "Ülkemize ve Türk sporuna birçok katkıda bulunmuş, Çubuklu'ya olan sevgisi ile kalplerimizde yer edinmiş olan değerli iş insanı Mustafa Vehbi Koç'u vefatının 4. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." paylaşımı yapıldı.

MUSTAFA KOÇ'UN ÖZGEÇMİŞİ

1960 yılında doğan Mustafa Koç, Koç ailesinin 3. kuşak üyesi ve iş adamı. Koç, İsviçre'de Lyceum Alpinum Zuoz'u bitirdikten sonra, ABD'de George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1984 yılında mezun oldu.

Çalışma hayatına 1984'te Tofaş'ta müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret'te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Koç, 1992 yılında Koç Holding'e geçerek sırasıyla başkan yardımcılığı, başkan, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini yürütürken, 2003'ten ölümüne kadar olan dönemde holdingin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Öte yandan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 2005-2010 Dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Koç, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyi ile Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi'nde de yer aldı.

Koç, ayrıca Bilderberg Toplantılarının Yürütme Kurulu Üyesi olup, sosyal ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı'nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Mütevelli Heyeti üyesiydi.

Mustafa Koç, 2005'de İtalya Hükümeti’nin Cavaliere D'Industria nişanına, 2012'de Uluslararası Leonardo Ödülü'ne layık görüldü.

Almanca ve İngilizce bilen Koç, evli ve iki kız çocuğu babasıydı.

AA-gunes.com