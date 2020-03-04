Mustafa İslamoğlu, İdlib'te şavaşan askerlerimize Fetih Suresi okunmasına karşı çıktı
Bilinçli ve bir plan doğrultusunda sapıkça açıklamalarla kamuoyunu etkilemek isteyen Mustafa İslamoğlu, Bahar Kalkanı Harekâtı için sabah namazında tüm camilerde Fetih Suresi okunması uygulamasını kötüledi.
Mustafa İslamoğlu, İdlib'de düşman unsurlara düzenlenen Bahar Kalkanı Harekâtı için Fetih Suresi okunması sonrası skandal ifadeler kullandı.
RAHATSIZ!
İdlib'de Rusya ve İran destekli katil Esed rejimine karşı Mehmetçik’in düzenlediği harekata destek için Fetih Suresi okunması uygulamasının yanlış olduğunu iddia eden Mustafa İslamoğlu bakın ne dedi:
"Çok yanlış ve surenin amacıyla alakasız bir uygulama. Fetih suresi bir savaş üzerine inmedi, Hudeybiye barışı üzerine indi."
GERÇEK YÜZÜ
Twitter'da bir takipçisinin kendisine yaptığa yoruma karşılık beddua etmesi hayrete düşürdü.
İşte o mesajlaşma:
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