Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında "S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün başlandı" denildi. Rusya'dan gelen ikinci uçak da Mürted'e iniş yaptı. Bu açıklamanın ardından Mürted kelimesi gündem konusu oldu. Peki, Mürted ne demek? Mürted Hava Üssü nerede? İşte Mürted Hava Üssü hakkında tüm merak edilenler..

MÜRTED NE DEMEK?

Mürted, 15 Temmuz’da darbeye kalkışanların merkezi üssüydü. Mürted Hava Üssü’nün eski adı Akıncı Hava Üssü’ydü.

Mürted kelimesinin konulmasının sebebi ise 1402 yılında bu bölgede yapılan Ankara Savaşı’na kadar dayanmaktadır. Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Tümur Han arasında Ankara Çubuk Ovası’nda gerçekleşen savaş öncesinde Timur, Anadolu’daki Osmanlı beylerine haber gönderip onlara beylik topraklarını vaat eder. Timur Osmanlı beylerine eğer Bayezid’in yanında savaşmazlarsa veya kendi tarafında savaşılırsa bu haktan faydalanacaklarını vaat eder.

1402 yılında Ankara Çubuk Ovası’nda iki ordu karşı karşıya geldiğinde, Bayezid Timur’un ordusuna saldırdığı sırada, yalnızca Osmanlı güçlerinin taarruz kollarından birini oluşturan Kara Tatarlar’ın ve komutasındaki bazı askerlerin Timur’un bu vaadine karşılık verdiği ve Bayezid’e ihanet ettiği anlaşılır.

Osmanlı ordusunu içerden çökerten Kara Tatarlar ve bazı Anadolu komutanları, Timur güçlerinin yanına geçerek savaşın kaderini değiştirir. Bu savaş Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş dönemine vurulan en büyük darbedir. Savaşı kaybeden Bayezid Timur’a esir düşer.

Bu savaşın ardından bu bölgeye Mürted adı verilir. Mürted kelimesi “Müslümanlığı bırakıp başka dine geçmiş kişiye” denilmektedir. Ankara Savaşı’nda bazı Osmanlı beylerinin Bayezid’e hainlik yapması da Mürted olarak tanımlandı.

Daha sonrasında bu gölgeye Akıncı Üssü kuruldu. Ancak 15 Temmuz Darbe Girişiminin koordinasyon merkezinin Akıncı Üssü olması, bu üssün kapatılmasını gündeme getirdi. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım 614 yıl önce buna benzer bir olayın yaşanması sebebiyle bu üssün adının Mürted olmasını gündeme getirdi.

1990’lı yıllara kadar Mürted Hava Üssü olarak isimlendirilen bu üs, 1990’lı yılların ortalarından sonra Akıncılar Hava Üssü olarak değiştirilmişti.

MÜRTED HAVA ÜSSÜ NEREDE?

Mürted Hava Üssü (eski adıyla Akıncı Hava Üssü) Ankara'nın 35 km kuzey batısında, Kahramankazan ilçesi yakınında yer alan, Türk Hava Kuvvetleri'nin bir hava üssüdür. 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki bu hava üssünde 4. Ana Jet Üs Komutanlığı bulunmaktadır.