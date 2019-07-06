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06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:22:40 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:23:37

Murat Uysal kimdir? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal kaç yaşında, nereli?

Murat Uysal kimdir? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları tüm herkes tarafından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazetede yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre; Merkez Bankası Başkanlığına Murat Uysal atandı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal hakkında tüm merak ettiklerinizi sizler için derledik.

Murat Uysal kimdir? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal kaç yaşında, nereli? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen atamatya ilişkin karar, Resmi Gazete´de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre; Merkez Bankası Başkanlığına Murat Uysal atandı.  Murat Uysal kimdir? İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal hakkında tüm merak edilenler... 

MURAT UYSAL KİMDİR? 
1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Murat Uysal, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında yüksek lisans yapan Uysal, meslek hayatına 1998’de bankacılık sektöründe başladı.

2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası’nda Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yapan Murat Uysal, 2011 yılı Kasım ayından itibaren de Türkiye Halk Bankası’nda Hazine Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Nisan 2015 – Nisan 2016 tarihleri arasında Halk Leasing Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerini yürüttü. 2014 yılı Mart ayından itibaren ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.

Murat Uysal, 9 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

MURAT UYSAL'DAN İLK AÇIKLAMA 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Murat Uysal ilk açıklamasını yaptı.

Uysal açıklamasında, Merkez Bankası'nın kanunla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğini belirtti. Uysal, yeni dönemde fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda uygulanacak politikalar ile ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını ve bu çerçevede önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

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