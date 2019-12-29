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29 Aralık 2019 Pazar 14:52:12 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 15:00:23

Murat Kekilli'den 'Türkiye'nin Otomobili'ne müthiş şarkı

Anadolu rock müziğinin sevilen isimlerinde Murat Kekilli 'Türkiye'nin Otomobili'ne 7 yıl önce bestelediği şarkısıyla destek verdi. Kekilli bu sözlerin, "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtılmasıyla büyük bir sevinç yaşayan halkın, milli ve beraberlik duygularına tercüman olacağını ve bütünleştireceğini söyledi.

Sanatçı Murat Kekilli, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük etmek amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak "Türkiye'nin Otomobili"ne yeni şarkısıyla destek verdi.

Kekilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aç gözlerini, şöyle bir bak / Toprağına, suyuna, havasına bak / Ay-yıldız düşmüş üstüne / Türkiyem ayağa kalk" sözleriyle dikkati çeken şarkısını, 7 yıl kadar önce bestelediğini belirterek, "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtılmasıyla büyük bir sevinç yaşayan halkın, milli ve beraberlik duygularına tercüman olacağını ve bütünleştireceğini söyledi.

Kekilli, Türkiye'nin otomobil ile gerçekleştirdiği atılımla ilgili çok büyük bir heyecan içerisinde olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BU TÜR ESERLERİN PARTİSİ OLMAZ"

"Bu toprakların kültüründe doğdum-büyüm, bu topraklara, halkımıza, insanımıza, milletime, vatanıma çok şey borçluyum. Bu topraklarda yeşerdim ve teveccüh gördüm, bu nedenle bu topraklarda herhangi birinin yaptığı güzel bir şey toplumun bir bireyi olarak bana da sirayet ediyor. Ülkemde olan her güzel şeyden mutlu oluyor ve gurur duyuyorum. İlk tepkilerim her zaman olumludur. Yani ilk tepkim optimisttir, pesimist değildir. Güzel bir şeyler olduğunu hissettiğimde arkasında olumsuzluk aramam 'Ülkemde güzel şeyler oluyor' diye bakarım. Bu bakış sadece yakın çevremizi değil genel olarak toplumu da olumlu motive eder ve iyiliğin-güzelliğin yayılmasına evrensel nedenler oluşturur. Ülkemizde güzel gelişmeleri takdir etmeli, desteklemeliyiz. Çünkü bu ülke hepimizin ülkesi."

Murat Kekilli, "Arabaya ister 'şaheser' ister 'çalışma' desinler, adını nasıl zikrettiğiniz önemli değil ama bence Devrim'i saymazsak ilk yerli arabamız, Türkiye için çok büyük bir atılımdır ve her kesimin bu büyük atılımı sahiplenmesi, gurur duyması gerekir. Bu tür eserlerin partisi olmaz. Bunlar ulusaldır ve partiler üstüdür. Türkiye'nin otomobilinin ülkem için büyük bir atılım olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"BU OTOMOBİLİ İÇİNDE NEŞET ERTAŞ VE CEM KARACA DİNLEYECEĞİM"

Birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıkardığı bu motivasyonun tadının çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kekilli, şunları kaydetti:​

"Emniyet kemerimizi bağlayıp, uçuşa geçin. Kalbinizden taşan mutluluk duygusunun tadını çıkarın. Ben de onur ve gururla, aşk ve şevkle, Türkiye'mizin otomobilini almak için sıraya girip bekleyeceğim. Ölmez de sağ kalırsam ve Allah nasip ederse mutlaka yerli ve milli aracımızı almak istiyorum. İnsanlar sosyal medyadan yazmış, 'Yerli arabamızı alıp, içinde bangır bangır şarkını dinleyeceğim' diye. Beni mahcup ve onore ediyorlar. Yerli arabamızın en beğendiğim rengi kırmızı oldu. Kırmızı renkli yerli otomobilimizi aldığım zaman da içinde Neşet Ertaş, Cem Karaca, Barış Manço şarkılarını dinleyeceğim çünkü bu sanatçılar da bizim kültürümüzün doğurduğu hocalarımız ve ustalarımızdı."

 

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