Murat Bardakçı'dan çok sert tepki: İmamoğlu yönetimindeki İBB, en başarılı müdür Ramazan Minder'i 'bilgisayarcı' yaptılar!

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, İBB'deki bu değişikliğe çok sert tepki gösterdi. Görev değişikliğini bugünkü köşesine "İstanbul’un en başarılı kütüphane müdürünü görevinden alıp Mezarlıklar Müdürlüğü’ne “bilgisayarcı” yaptılar!" başlığıyla taşıyan Bardakçı "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki Atatürk Kitaplığı’nda dün önemli ama bana göre hiçbir şekilde olmaması gereken bir görev değişikliği yapıldı ve kitaplığın İstanbul’un en başarılı kütüphanecilerinden olan müdürü Ramazan Minder görevinden alınarak Avrupa Yakası Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne “bilgisayarcı” yahut bürokrasideki ismi ile “bilgisayar işletmeni” olarak gönderildi!" ifadelerini kullandı.



EŞSİZ ESERLERİ KAYBOLMAKTAN KURTARDI

Minder'in gerçekleştirdiği önemli hizmetlere ve çok sayıda eşsiz kitabı kaybolmaktan kurtardığının altını çizen Bardakçı 'Meselâ, Sultan Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’ndaki özel kütüphanesine ait olan, 1924’te İstanbul Üniversitesi’ne devredilen ama Prof. Kemal Alemdaroğlu’nun 28 Şubat dönemindeki rektörlüğü sırasında çöpe atılan son derece kıymetli kitaplardan 4 bin 500 kadarını ellerinde bulunduranlardan tek tek toplayıp başında bulunduğu Atatürk Kitaplığı’na taşımıştı. Medine Müdafîi Fahreddin Paşa ile Hamidiye Kahramanı Rauf Orbay’ın şahsî arşivlerini satın almış, binlerce belgeden meydana gelen son derece önemli bir başka evrak kolleksiyonunu da kütüphaneye kazandırmıştı.

Ramazan Bey’in araştırmacılar ve kitap meraklıları için yaptığı bir başka mühim hizmet daha vardı: Atatürk Kitaplığı’nda bulunan eski Türkçe gazeteler ile yine eski Türkçe kitapları taratıp milyonlarca sayfanın görüntüsünü kitaplığın internet sitesine koymuş ve bu kaynaklara ihtiyaç duyanların istedikleri esere ânında ve ücretsiz şekilde ulaşabilmelerini sağlamıştı.

Atatürk Kitaplığı’nın gayet zengin kolleksiyonlarından senelerden buyana istifade edenler, Ramazan Bey’in bütün bu hizmetlerinin önemini gayet iyi bilirler' ifadelerine yer verdi.



ESKİ YÖNETİMİN ADAMI DEYİP YOLLADILAR

Seçimle işbaşına gelen yönetimlerin kendi ekibiyle çalışabileceğine saygı gösterdiğini aktaran Bardakçı yapılan atamaların da 'Liyakat' kavramının göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini vurguladı. Yapılan atamanın kanunlara, yönetmeliklere ve teamüllere ter bir şekilde yapılan atamanın 'Eski yönetimin adamı' olması gerekçesiyle yapıldığına dikkat çekti.

Minder'in koltuğuna İmamoğlu'nun daha önce başkanlık yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'nde görevli bir bayanın geleceğini de aktaran Bardakçı 'Atatürk Kitaplığı’nı yakinen bilenlerin tek tesellisi, kütüphanenin başına Beylikdüzü Belediyesi’nde görevli bir hanımın getirileceği yolundaki söylentinin doğru çıkmaması; Ramazan Minder’in yerine dışarıdan birinin değil, kütüphane personelinden bir hanimefendinin tayin edilmesi…' dedi.



