Münbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyonun devam edeceğini açıklamasının ardından Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç kenti sınırına Türk ve Milli Suriye Ordusu'na yönelik askeri birlikler sevk edildi. Bölgedeki Türk ve MSO birlikleri, hazırlıklarını tamamlayarak Başkan Erdoğan'dan gelecek harekat emrini beklemeye başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyonun devam edeceğini açıklamasının ardından Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç kenti sınırına Türk ve Milli Suriye Ordusu'na yönelik askeri birlikler sevk edildi. Bölgedeki Türk ve MSO birlikleri, hazırlıklarını tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek harekat emrini beklemeye başladı.
Sınır hattındaki Türk zırhlı araçlar ve ağır silahlı MSO birlikleri, gelecek talimatın ardından operasyona başlayacak.
(İHA)
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