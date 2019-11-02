Mumya filmi konusu ne? Mumya (The Mummy) filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Mumya filmi 3 Kasım Pazar akşamı ilk kez televizyon izleyicileri ile buluşuyor. 1 saat 51 dakika süren film TV'de ilk kez Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Mumya filmini izlemek isteyenler, film hakkında araştırma yapmaya başladı. 2017 yılında vizyonda yayınlanan Mumya filmi hakkında merak edilen detayların tümü haberimiz içerisinde yer alıyor.

MUMYA FİLMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Mumya filmi, TV'de ilk kez saat 20:00'da Star Tv ekranlarında olacak. Filmi kaçıranlar için 22:30'da tekrar yayınlanacak.

MUMYA FİLMİ KONUSU NE?

İlki 1932 yılında çekildikten sonra beyazperdede kendine hatırı sayılır bir yer edinmeye başlayan Mumya hikayeleri, uzun bir aradan sonra, 1999 yılında bu kez Stephen Sommers'ın kamerasıyla yeniden izleyiciyle buluşmuştu. Universal Stüdyoları orijinal 'The Mummy'i bir yeniden çevrimle tekrar canlandırma yoluna gitti ve yönetmen olarak Mama (2013) filminin genç yönetmeni Andrés Muschietti'yi seçti. Senaryo koltuğundaki isimler ise Billy Ray (The Hunger Games) ve Jon Spaiths (Prometheus).

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Sofia Boutella

Russell Ira Crowe

Jake Johnson

Courtney B. Vance

Marwan Kenzari

Stephen Thompson

Annabelle Wallis