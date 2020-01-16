Mumya filmi, bu akşam Star Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmi izlemek isteyen seyirciler Mumya filmi hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Mumya filmi konusu ne? Mumya filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Başrollerinde Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis’in yer aldığı filmin yönetmenliğini Alex Kurtzman üstleniyor. Filmde; zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu kendisine yapılanları tüm öfkesiyle ödetmek istiyor. 2017 (Brezilya) yapımı Mumya filmi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

MUMYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu kendisine yapılanları tüm öfkesiyle ödetmeye kararlıdır.

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise,

Sofia Boutella,

Annabelle Wallis

Yönetmen: Alex Kurtzman