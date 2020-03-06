06 Mart 2020 Cuma 15:13:24 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 15:14:07
Mültecilere broşür dağıtan İsveçli parlamenter Jimmie Akesson sınır dışı edildi
Edirne'ye gelip mültecilere "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" şeklinde broşürler dağıtan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.
Edirne’de mültecilere “Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız” yazılı broşürler dağıtırken yakalanan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.
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