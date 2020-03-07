Mülteciler Avrupa'ya gitmekte kararlı... Sınırda Yunan'ın gaz bombasına karşı pet şişeden önlem
Kapıların açılmasıyla Avrupa'ya gitmek için sınıra akın eden mülteciler kararlı... Şu ana kadar 140 binin üzerinde göçmen sınırı aşarken Yunan askerine takılanların sayısı da her geçen dakika artıyor... Sayıları giderek artan mültecileri püskürtmeye çalışan Yunanistan, gaz bombaları kullanırken, göçmenler de gazdan etkilenmemek için pet şişelerden gaz maskesi yapıp kullanıyor.
Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından, Türkiye göçmenler için sınır kapılarını açtı. Kapıların açılmasıyla, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan binlerce göçmen, Yunan sınırına doğru harekete geçti.
Kısa sürede binlerce mülteci, Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.
Yunanistan hükümeti, göçmenlerin kapılara dayandığı ilk günden itibaren, ülkeye mültecilerin kabul edilmeyeceği yönünde açıklamalar yaparak, güvenlik güçlerini sınırda konuşlandırdı.
GERÇEK MERMİ KULLANDILAR
Mültecilerin sınırı geçmek için her denemesinde, gaz bombası ve plastik mermiyle karşılık veren Yunan polisinin, gerçek mermi kullandığı da görüldü. Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri, Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmek isteyen göçmenleri de kendilerince korunma yöntemleri geliştirmeye itti.
TAHTADAN KALKAN, PET ŞİŞEDEN GAZ MASKESİ
Yunan polisinin plastik mermilerine ve sıkılan tazyikli suya karşı, tahya parçalarından kalkan yapan göçmenler, yoğun gaz bombası atılmasına da pet şişelerden gaz maskesi yaparak çözüm bulmaya çalışıyor.
- Mülteciler Avrupa'ya gitmekte kararlı... Sınırda Yunan'ın gaz bombasına karşı pet şişeden önlem
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