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01 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 08:50:43

Mülteci korkusu keseyi açtırdı

Suriyeli mültecilere söz verdiği parayı yollamayan, güvenli bölge için düzenlenen Barış Pınarı’na karşı çıkan AB, Erdoğan’ın sert uyarısı üzerine kesenin ağzını açtı. Brüksel’den 663 milyon euro'luk ilave fon kararı çıktı.

Türkiye, dünyada en yoğun mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Suriye’deki iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, ülkeden 4 milyona yakın sığınmacı Türkiye’ye geldi. Büyük bir konukseverlik örneği gösteren Ankara yönetimi, Suriyeli mülteciler için bugüne kadar yaklaşık 40 milyar dolar harcadı.

6 MİLYAR EURO SÖZÜ

Mülteci akınından korkan Avrupa Birliği (AB), 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar euro’luk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar euro’luk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

TÜRKİYE'YE YIKTILAR

2016’da mülteciler için 6 milyar euro fon ayıran AB, bugüne kadar sadece 2 milyar 600 milyon euro ödedi. Kalan miktarı yollamakta ağır davranan AB, bütün yükü Türkiye’nin üzerine yıktı. AB ülkeleri bu yetmezmiş gibi, 2 milyon Suriyeli’nin güvenli bölgeye yerleştirilmesini amaçlayan Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik skandal ifadeler kullanıp terör örgütü PKK/YPG’ye destek çıkınca, Ankara resti çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Barış Pınarı Harekâtı'na işgal derseniz kapıları açarız” uyarısında bulununca bu ülkeler büyük panik yaşadı.

663 MİLYON EURO

Erdoğan'ın “Verilen sözler tutulmazsa 3.6 milyon Suriyeli'yi size göndeririz” uyarısının ardından AB Komisyonu, 6 milyar euro’luk mali yardım paketinin kalan kısmı için sözleşme imzalandığını duyurdu.  Türkiye'nin kararlılığını gören Brüksel, gönülsüz de olsa kesenin ağzını biraz daha açtı. Sosyal uyum, eğitim ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 663 milyon euro’luk ek ödenek sağlandı. 

AB HUKUKUNU İHLAL ETTİLER

Avrupa Adalet Divanı Başsavcılığı, Çekya, Macaristan ve Polonya'nın AB Komisyonu’nun sığınmacıların zorunlu paylaşımını öngören kota sistemini uygulamayarak AB hukukunu ihlal ettiği yönünde görüş verdi. AB'nin en yüksek hukuki mercii olan Avrupa Adalet Divanı’nın Başsavcısı Eleanor Sharpston, “Mahkeme, Polonya, Macaristan ve Çekya'nın geçici ve belli bir süre uygulanması planlanan zorunlu kota sistemine uymayarak AB hukuku çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmediklerine hükmetmeli” ifadelerini kullandı. Başsavcının görüşünün, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.

DESTEK ARTMALI

Türkiye'nin tek başına 40 milyar dolar harcadığı mülteciler için AB'nin bin bir nazla ayırdığı kaynak, devede kulak. 2 milyon Suriyeli'nin vatanlarına dönmesini sağlayacak güvenli bölge projesi için çok daha fazlasına ihtiyaç var. Ankara, Batı başkentlerini ellerini taşın altına koymaya çağırıyor. 

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