Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Ahmet Türk'e böyle ayar vermişti: Bir kaç saat içinde çocuğu teslim etmezsen seni alırım

  • Bist 100
    101929
  • Dolar
    5,6916
  • Euro
    6,2887
  • Altın
    277,2370
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'da ilk 11 hemen hemen belli oldu Galatasaray'da ilk 11 hemen hemen belli oldu
ALES sınavı giriş belgesi nereden indirilir? ALES sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ALES sınavı giriş belgesi nereden indirilir? ALES sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
22 ülkenin büyükelçisi değişti! İşte atama kararları... 22 ülkenin büyükelçisi değişti! İşte atama kararları...
Bilim Seyyahları İstanbul-4'e yoğun ilgi! Bilim Seyyahları İstanbul-4'e yoğun ilgi!
Millet İttifakı'nda çatlak! CHP ile İP arasında Belediye Başkan Yardımcılığı kavgası çıktı Millet İttifakı'nda çatlak! CHP ile İP arasında Belediye Başkan Yardımcılığı kavgası çıktı
MİT tırlarını durduran eski tuğgeneral Celepoğlu, "sivil imam" ile görüşmek için hat çıkarmış MİT tırlarını durduran eski tuğgeneral Celepoğlu, "sivil imam" ile görüşmek için hat çıkarmış
Masterchef'te sabotajı itiraf eden Nalan için çarpıcı yorum Masterchef'te sabotajı itiraf eden Nalan için çarpıcı yorum
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı
Ekrem İmamoğlu'nun Kut'ül Amare Zaferi hazımsızlığı Ekrem İmamoğlu'nun Kut'ül Amare Zaferi hazımsızlığı
Prof. Dr. Nabi Avcı'dan Unesco Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak atandığı iddialarına yalanlama Prof. Dr. Nabi Avcı'dan Unesco Daimi Temsilciliğine Büyükelçi olarak atandığı iddialarına yalanlama
Genoa'ya giden Sinan Gümüş büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor Genoa'ya giden Sinan Gümüş büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor
Almanya'dan Türkiye açıklaması: AB yükümlülüklerini yerine getirecek Almanya'dan Türkiye açıklaması: AB yükümlülüklerini yerine getirecek
Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı Yedek astsubay sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubay sonuçları sorgulama ekranı
Prens Selman'ın kız kardeşi Prenses Hassa bin Selman'a hapis cezası Prens Selman'ın kız kardeşi Prenses Hassa bin Selman'a hapis cezası
İETT Genel Müdürlüğü'ne yeni atama İETT Genel Müdürlüğü'ne yeni atama
Hakan Çalhanoğlu: Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım Hakan Çalhanoğlu: Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım
Rusya'dan tehlikeli açıklama: Nükleer savaş riski var Rusya'dan tehlikeli açıklama: Nükleer savaş riski var
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ilk bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Michael Schumacher'in bilincinin yerinde olduğu iddia edildi Michael Schumacher'in bilincinin yerinde olduğu iddia edildi
Ekrem İmamoğlu, İngiltere'yi ezip geçtiğimiz Kut'ül Amare Zaferi'ni hazmedemedi Ekrem İmamoğlu, İngiltere'yi ezip geçtiğimiz Kut'ül Amare Zaferi'ni hazmedemedi
Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi Şule Çet’in telefonunun şifresi çözülemedi
Bu hafta 9 film vizyona girecek Bu hafta 9 film vizyona girecek
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine Özbekistan da katıldı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine Özbekistan da katıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Eylül 2019 Perşembe 12:14:00 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:26:23

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Ahmet Türk'e böyle ayar vermişti: Bir kaç saat içinde çocuğu teslim etmezsen seni alırım

Diyarbakır'da annelerin HDP tarafından PKK terör örgütüne gönderilen çocukları için bekleyişi sürerken merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile Ahmet Türk arasında yaşanan dağa kaçırılan gencin salıverilmesi olayı tekrar gündeme geldi.

BBP merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendisinden yardım isteyen bir vatandaş için Ahmet Türk'e verdiği ayar hala hafızalarımızda taze...

İŞTE TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN OLAY

Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan gencin babasına, "oğlunu bulursa Muhsin Başkan bulur" telkini verilir. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne gelen acılı baba Muhsin Yazıcıoğlu'na oğlunun "terör örgütü tarafından kaçırıldığını" söyleyip yardım ister. Yazıcıoğlu babaya oğlunun bulunacağına dair söz verir.

"KAMERALARI KAPATIN"

Yazıcıoğlu görüşmenin ardından Meclis'te koruma amirlerine 5 dakika kameraları kapatın talimatı verir ve o zamanki adıyla HADEP'in Meclis odasının kapısında korumalarının yanında Ahmet Türk'e elinde kaçırılan gencin ismi yazılı notu uzatır Türk'e, "Bir kaç saat içinde bu genç teslim edilmez ise Ahmet Bey seni alırım" ifadelerini kullanır. Olayın üzerinden bir saat geçmeden Muhsin Yazıcıoğlu Meclis lokantasında yemek yediği esnada Tunceli valisinden telefon gelir. Vali, "Başkan genci teslim ettiler" der.
 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ