Merhum Muhsin Yazıcıoğlu Ahmet Türk'e böyle ayar vermişti: Bir kaç saat içinde çocuğu teslim etmezsen seni alırım

BBP merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendisinden yardım isteyen bir vatandaş için Ahmet Türk'e verdiği ayar hala hafızalarımızda taze...

İŞTE TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN OLAY

Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan gencin babasına, "oğlunu bulursa Muhsin Başkan bulur" telkini verilir. Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne gelen acılı baba Muhsin Yazıcıoğlu'na oğlunun "terör örgütü tarafından kaçırıldığını" söyleyip yardım ister. Yazıcıoğlu babaya oğlunun bulunacağına dair söz verir.

"KAMERALARI KAPATIN"

Yazıcıoğlu görüşmenin ardından Meclis'te koruma amirlerine 5 dakika kameraları kapatın talimatı verir ve o zamanki adıyla HADEP'in Meclis odasının kapısında korumalarının yanında Ahmet Türk'e elinde kaçırılan gencin ismi yazılı notu uzatır Türk'e, "Bir kaç saat içinde bu genç teslim edilmez ise Ahmet Bey seni alırım" ifadelerini kullanır. Olayın üzerinden bir saat geçmeden Muhsin Yazıcıoğlu Meclis lokantasında yemek yediği esnada Tunceli valisinden telefon gelir. Vali, "Başkan genci teslim ettiler" der.

