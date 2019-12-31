Muharrem İnce'den CHP'deki çete hakkında açıklama

  • Bist 100
    114541
  • Dolar
    5,9503
  • Euro
    6,6756
  • Altın
    291,3130
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şanlıurfa'da PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı Şanlıurfa'da PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı
Federasyon Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı Federasyon Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı
Julian Assange: Burada yavaş yavaş ölüyorum Julian Assange: Burada yavaş yavaş ölüyorum
Galatasaray'dan Dursun Özbek'e 7,5 milyon Euro'luk ödeme Galatasaray'dan Dursun Özbek'e 7,5 milyon Euro'luk ödeme
TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda
Engelli ve madde bağımlısı gençlerin "ilacı" tiyatro oldu Engelli ve madde bağımlısı gençlerin "ilacı" tiyatro oldu
Artvinli kadınlar ehram dokumacılığıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor Artvinli kadınlar ehram dokumacılığıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor
Van'da bebeklerin jakuzi keyfi Van'da bebeklerin jakuzi keyfi
'Ünal Karaman'dan memnun değiliz! Başkası olsaydı...' 'Ünal Karaman'dan memnun değiliz! Başkası olsaydı...'
Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi
Anadolu medeniyetlerini doyuran zeytin ağacı koruma altına alındı Anadolu medeniyetlerini doyuran zeytin ağacı koruma altına alındı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın düzenleniyor ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın düzenleniyor
Türkiye ve KKTC, 2019'da Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirdi Türkiye ve KKTC, 2019'da Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirdi
Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek! Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek!
İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler
Ortaköy'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti Ortaköy'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti
Su-57 avcı uçağı yeni silahlarla donatılacak Su-57 avcı uçağı yeni silahlarla donatılacak
Gaziantep Valilliği, Suriye sınır hattındaki 48 alanda 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu Gaziantep Valilliği, Suriye sınır hattındaki 48 alanda 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın teklifine jet yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın teklifine jet yanıt
Fatih Terim Mourinho'dan Wanyama'yı istedi Fatih Terim Mourinho'dan Wanyama'yı istedi
Kartal'da otoparkın duvarı çökmesi sonucu otomobiller çukura düştü Kartal'da otoparkın duvarı çökmesi sonucu otomobiller çukura düştü
Fenerbahçe'de sol bek için yeni bir isim daha Fenerbahçe'de sol bek için yeni bir isim daha
Comolli, Beşiktaş'ın anlaşamadığı Marcelo için görüşecek Comolli, Beşiktaş'ın anlaşamadığı Marcelo için görüşecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Aralık 2019 Salı 10:08:07 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 10:13:31

Muharrem İnce'den CHP'deki çete hakkında açıklama

CHP'li Muharrem İnce partisi içindeki çete hakkında konuştu. CHP içinden yaptırılan 'Başkan Erdoğan Beştepe'de bir CHP'li ile görüştü' haberi için çarpıcı ifadeler kullanan İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediğini ama kendisinin görüşmediğini belirtti.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına katılan Muharrem İnce, CHP içindeki çeteden ve 'Başkan Erdoğan ile Beştepe'de bir CHP'linin görüştüğü' yalanı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇETE KOMPLOLAR KURAR, BANA KARŞI DA BİR KOMPLO KURULMUŞTUR"

'Bir CHP'li Beştepe'de Başkan Erdoğan ile görüştü' şeklindeki komplo haber için Muharrem İnce, "Sayın Cumhurbaşkanı ortaya çıktı 'Böyle bir görüşme yoktur' dedi. Ben çıktım meydan okudum, dava açtım. Saray'a giden bir kişi varsa bile o ben değilim. Benim olmadığım ortaya çıkmışsa daha fazla uzatmadım." dedi.

Muharrem İnce, CHP içindeki çete hakkında da konuştu. İnce, "Çete arkadan iş çeviren, pusu kuran, komplolar kuran insanlara denir. Bana karşı da bir komplo kurulmuştur. Lafımın arkasındayım. Komplo açığa çıktı, ben aklandım. Cumhurbaşkanı Saray'a çağırsa gider miyim? Sohbet ederim, giderim konuşurum. Ama bunu gizli yapmam. Tweet atarım, şu saatte görüşeceğim diyerek. Sonra Genel Başkan'dan izin alırım, öyle görüşürüm." şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM..."

CHP içinden yaptırılan asparagas haber sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını belirten Muharrem İnce, "Kendisini aradım. 'Görüşelim bakın bu partiye zarar verir.'dedim. Sonra da görüşmedik. Beraber basın karşısına çıksaydık, konuyu kapatırdık. Zamana yayılmazdı, büyümezdi. Görüşmek isterse görüşürüm." ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ