Muharrem İnce'den CHP'deki çete hakkında açıklama

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına katılan Muharrem İnce, CHP içindeki çeteden ve 'Başkan Erdoğan ile Beştepe'de bir CHP'linin görüştüğü' yalanı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇETE KOMPLOLAR KURAR, BANA KARŞI DA BİR KOMPLO KURULMUŞTUR"

'Bir CHP'li Beştepe'de Başkan Erdoğan ile görüştü' şeklindeki komplo haber için Muharrem İnce, "Sayın Cumhurbaşkanı ortaya çıktı 'Böyle bir görüşme yoktur' dedi. Ben çıktım meydan okudum, dava açtım. Saray'a giden bir kişi varsa bile o ben değilim. Benim olmadığım ortaya çıkmışsa daha fazla uzatmadım." dedi.

Muharrem İnce, CHP içindeki çete hakkında da konuştu. İnce, "Çete arkadan iş çeviren, pusu kuran, komplolar kuran insanlara denir. Bana karşı da bir komplo kurulmuştur. Lafımın arkasındayım. Komplo açığa çıktı, ben aklandım. Cumhurbaşkanı Saray'a çağırsa gider miyim? Sohbet ederim, giderim konuşurum. Ama bunu gizli yapmam. Tweet atarım, şu saatte görüşeceğim diyerek. Sonra Genel Başkan'dan izin alırım, öyle görüşürüm." şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM..."

CHP içinden yaptırılan asparagas haber sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını belirten Muharrem İnce, "Kendisini aradım. 'Görüşelim bakın bu partiye zarar verir.'dedim. Sonra da görüşmedik. Beraber basın karşısına çıksaydık, konuyu kapatırdık. Zamana yayılmazdı, büyümezdi. Görüşmek isterse görüşürüm." ifadelerini kullandı.