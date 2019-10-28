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28 Ekim 2019 Pazartesi 23:42:38 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 00:36:19

Muharrem İnce yine CHP'yi topa tuttu: Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler...

CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce katıldığı bir televizyon kanalında CHP'yi yerden yere vurdu! CHP yönetimine büyük tepki gösteren Muharrem İnce, ''Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler'' ifadeleri kullandı.

Muharrem İnce, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı.

CHP yönetimini sert dille eleştiren Muharrem İnce, ''Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler'' ifadeleri kullandı.

CHP'nin yerel seçimler de kendisine yakın olan isimleri aday yapmadığını belirten Muharrem İnce bu tavrın yanlış olduğunu ifade etti. Programın sunucusu Ahmet Hakan'ın "CHP yönetimi şu anda Muharrem İnce'ye bir biçimde yakın olmuş partilileri saf dışı etmeye mi çabalıyor?" sorusuna yanıt veren İnce, ''Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunu bedelini ağır ödeyecekler. Partinin oyu düşer. '' şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN HABERİ VAR MI BİLMİYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı konulardan haberdar olmadığını dile getiren İnce, kendisine karşı yürütülen kampanyadan Kılıçdaroğlu'nun haberi olup olmadığını bilmediğini söyledi.

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