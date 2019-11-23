Muharrem İnce yarın basın toplantısı düzenleyecek

CHP'deki koltuk savaşı gittikçe çirkinleşiyor. Muharrem İnce hakkında öne sürülen iddialar sonrası harekete geçti. Twitter hesabından, "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim." dedi.

OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, ilk olarak CHP 'li bir ismin CHP Genel Başkanlığı için Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gizlice görüştüğünü köşesinde yazmıştı. Kamuoyunun yoğun tepkisi sonrası Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gizlice görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu öne sürmüştü. Kaynağını başta açıklamayan Turan, tepkilerin merkezine oturtulunca bugün Talat Atilla'nın ismini vermek zorunda kaldı. İnce'yse kendisine bir operasyon olduğunu, bunda da CHP yönetiminin parmağının olduğunu ifade ederek, "Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum" demişti.