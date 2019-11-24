Muharrem İnce ortak açıklama önerdi Kemal Kılıçdaroğlu 'Sizinle sonra görüşeceğiz' diyerek teklifi reddetti

Rahmi Turan'ın ortaya attığı ve Talat Atilla'yı kaynak gösterdiği 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına ilişkin tartışmalar devam ederken yeni bir iddia ortaya atıldı. Rahmi Turan, dün yaptığı açıklamada kaynağının Talat Atilla olduğunu belirtmiş, Talat Atilla ise konuyu Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını belirtmişti. Gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan ve tartışmaların odağındaki isim olan Muharrem İnce de bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt vereceğini kaydetmişti.



KILIÇDAROĞLU, İNCE'Yİ REDDETTİ



Cumhuriyet'te yer alan iddiaya göre, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın tartışma yaratan yazısının ardından Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak birlikte bir açıklama yapmayı önerdi.

İnce'nin "Bu tartışma partiyi yıpratacak. Gerekirse ben sizin yanınıza geleyim görüşelim. Gazetecilerin karşısına çıkalım, bu konuda bir açıklama yapalım” dediği belirtildi.

Kılıçdaroğlu ise İnce’ye “Sizinle sonra görüşeceğiz” diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

CHP'li İnce'nin gizlice Beştepe'ye giderek Başkan Erdoğan ile görüştüğünü ileri süren gazeteci Turan, Erdoğan'ın görüşmede söz konusu kişiye, "Senin CHP Genel Başkanı olman gerekir. Ben de yardımcı olurum" dediğini iddia etmişti.















