Muharrem İnce, dakikalar sonra Kılıçdaroğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin bugün saat 17.30'da bir araya geleceği duyuruldu.

CNN TÜRK'ten gelen açıklama;

"Önemli bir görüşme. ‘Külliyeye çıkan CHP’li’ iddiası üzerine CHP’de tartışmalı günler yaşanmıştı. Dolayısıyla o günlerin ardından iki ismin bugün randevulaşarak bir araya gelmesi siyasi anlamda da önemli.

Yaklaşık 10-15 gün önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İnce’nin annesini hastanede ziyaret etti. Orada iki isim lk kez yüzyüze gelmiş oldular ve orada görüşme kararı kararı alındı. Bugün de saat 17.30’da CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecekler.

SÖZCÜ'DEN TURAN'IN İDDİASI YALAN ÇIKMIŞTI

Kasım 2019’da ortaya atılan Başkan Erdoğan’la görüşen CHP’li kim iddiası sonrası bir takım hareketli günler yaşanmıştı. Sözcü Gazetesi’nden Rahmi Turan gündeme taşımıştı. Sonra da haber kaynağını ‘Turktime’ın sahibi Talat Atilla olduğunu öne sürmüştü. Her iki tarafın yaptığı açıklamalar sonunda da Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddia edilen ismin yine Muharrem İnce olduğu iddia edildi ama hem İnce hem de Başkan Erdoğan bu iddiaları yalanlamıştı. Muharrem İnce o dönem parti yönetimine de tepkisini ifade etmişti. Çünkü haberin kaynağının CHP Genel Merkezi olduğu iddiaları vardı. Hatta Muharrem İnce, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğu akşamdan bu yana bir iftira ve komplo ile karşı karşıyayım.' ifadesini kullanmıştı. CHP içindeki bir ekibi 'kumpasçı' olarak nitelendirmişti. 'CHP kendi ayağındaki bu prangayı kırmadığı sürece temiz siyaset yolunda yürümesi imkansız hale gelecektir.' ifadesini kullanmıştı.