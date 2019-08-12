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12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:52:30 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:54:46

Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı'nın iştirak etmesi ile vatandaşlar yaklaşan diğer önemli dini günler hakkında araştırma yapıyor. İbadetlerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyenler dini günler takvimini araştırıyor. Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç olan Muharrem ayı ne zaman başlayacak? İşte Muharrem ayının başlama tarihi ve Muharrem ayında yapılması gereken ibadetler

Kurban Bayramı'nın iştirak etmesi ile vatandaşlar yaklaşan diğer önemli dini günler hakkında araştırma yapıyor. İbadetlerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyenler dini günler takvimini araştırıyor. Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Muharrem ayı ne zaman? Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç olan Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem ayının başlama tarihi ve Muharrem ayında yapılması gereken ibadetlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayından sonra tutulan en faziletli oruç olan Muharrem ayı 31 Ağustos'ta başlayacak. 10 gün sürecek olan Muharrem ayı orucu 9 Eylül'de aşure günü ile sona erecek. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabiliyor.

 

MUHARREM AYININ İLK GECESİ KILINACAK NAMAZ

Muharrem ayının ilk gecesi 4 rekatlık tesbih namazı kılınır. Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı kılınır;

“Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında şunlar okunur:

1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,
2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)
3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...
4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.
Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ
yapılır.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

Muharrem ayı ve Aşûra günü oruç tutmak Alevilere göre farz, Sünnilere göre sünnettir.

Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)


MUHARREM NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. 

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