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05 Eylül 2019 Perşembe 09:01:07 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:02:20

Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi yaşamını yitirdi! Abdullah Mursi kimdir, kaç yaşındaydı?

Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi yaşamını yitirdi. Abdullah Mursi kimdir, Abdullah Mursi kaç yaşındaydı? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Muhammed Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi kardeşi Abdullah'ın kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Muhammed Mursi geçen haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi hayatını kaybetti. Ölüm haberini gören vatandaşlar Abdullah Mursi hakkında araştırma yapmaya başladı. Abdullah Mursi kimdir, kaç yaşındaydı? soruları arama motorlarında yoğunlaştı. Mısır'da hapishanede hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. AA muhabirine konuşan Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, "kardeşi Abdullah'ın geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini" açıkladı. Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut da Abdullah Mursi'nin ölüm haberini doğruladı. 

MUHAMMED MURSİ KİMDİR?

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 8 Ağustos 1951 yılında Mısır’ın Şarkiyye kenti Heyya ilçesi Adve köyünde doğdu. Mısır’da 2011 yılında gerçekleşen 25 Ocak Devrimi’nin ardından, Haziran 2012'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 51,73’ünü alarak Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine geldi.

24 Temmuz 2012'de Mursi'nin Cumhurbaşkanlığını kazandığı resmen açıklandı ve Mursi, 30 Temmuz 2012'de yemin ederek görevine başladı. Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın (İhvan) siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi’nin Başkanlığını da yapan Mursi, 2000-2005 yılları arasında Mısır parlamentosunda milletvekilliği yapmıştı.

Makine mühendisi olan Muhammed Mursi, evli ve 5 çocuk babasıydı. Darbe’nin ardından hakkında açılan "Hapishaneler baskını" davasında, Mursi idama mahkum edildi. Ancak bir buçuk yıl sonra Yüksek Mahkeme kararı bozarak Mursi’nin yeniden yargılanmasına karar verdi.

Mursi hakkında görevden uzaklaştırıldıktan sonra 6 ayrı dava açıldı. Mursi'nin 4 davası karara bağlanmış, 2 davasında ise yargılama süreci devam ediyordu. Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i (1981-2011) istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012 yılında ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.
Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Darbe öncesi yaptığı son açıklama akıllara kazınmıştı

Mursi'nin,  mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi, darbe öncesi yaptığı son konuşmayı yeniden akıllara getirdi.

Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Mursi, bilinmeyen bir yere götürülmeden önce Mısır halkına seslenerek, akıllara kazınan tarihi konuşmasını yapmıştı. "Hakkı ve hukuku korumanın bedelini gerekirse hayatımla öderim"

25 Ocak 2011 devriminde elde edilen hakları ve meşruiyeti korumanın bedelini hayatı pahasına ödemeye hazır olduğunu vurgulayan Mursi, "Hakkı ve hukuku korumanın bedelini gerekirse hayatımla öderim." demişti.

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