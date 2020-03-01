Muhalefetin yeni dedikodusu: Gizli adayı Mansur Yavaş

Muhalefet cephesindeki dedikodular "AK Parti'de konuşuluyor" şeklinde servis edilmeye başlandı.

Duvar'ın haberine göre, İktidar cephesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan dışında bir isim olmadığı belirtiliyor. Muhalefet cephesi ise farklı. Ortak mı, ayrı ayrı mı aday çıkarılacak henüz belli değil ama AK Parti'de konuşulduğu idda edilen dedikoduda muhalefetin gösterebileceği aday CHP-HDP-İP ittifakının gözde ismi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Mansur Yavaş.

AK Parti'nin tecrübeli bir milletvekilinin, adı Cumhurbaşkanlığı için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na şans vermediğine dikkat çekildi ve “İmamoğlu bu gidişle kendi kendini sıfırlar. Bence muhalefetin gizli adayı Mansur Yavaş” dediği idda edildi.