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05 Aralık 2019 Perşembe 09:29:05 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 10:02:14

Muhabir canlı yayında anlatırken zorlandı! Ceren Özdemir'in katilinin ifadesi kan dondurdu!

Ordu’da balerin Ceren Özdemir’i (20) evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren kişinin açık cezaevinden iki kez firar eden cinayet hükümlüsü Özgür Arduç’un ifadesi ortaya çıktı. Katil, "Güçsüz kadınları kendime hedef seçiyordum. Çantasını almak istedim. Camdan bakan bir kişi olduğu için öldürdüm" dedi

Katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler de kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren’i öldürdükten sonra “Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım” ifadelerini kullandı.

İşte TRT muhabirinin zanlı yayından anlatırken zor anlar yaşadığı o ifade:

ÖLDÜREBİLECEĞİM KİŞİLERİ ARADIM

Dün gece boyunca sorgusu sürdü. Hapisten çıktığı zaman kafasında birilerini öldürmek olduğunu söylüyor. Gözüne birilerini kestirmiş, 'bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım' diyor katil zanlısı. Önce kapüşonlu mont alıyor, silah alamıyor, bıçak alabiliyor.

"YENİ AVLAR ARADIM"

"Zıpkın almayı düşündüm. Ceren'i gözüme kestirdim, biraz takip ettim. Karşıma yaşlı adam çıktı, büfeye attım kendimi. Takip etmeye devam ettim, fırsat buldurduğumda öldürdüm" diyor. Bir inşaat bulduğunu ve burada sabahladığını, sabah da meyve aradığını, yeni avlar aradığını ama bulamadığını söylüyor."

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