Muğla'da fahiş zamlara isyan

  • Bist 100
    99.712
  • Dolar
    5,6064
  • Euro
    6,3224
  • Altın
    255,0877
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
"Bedava Palas" bu yıl erken doldu "Bedava Palas" bu yıl erken doldu
46 yıl hapis cezasıyla aranan 'Kasa faresi' Adana'da yakalandı 46 yıl hapis cezasıyla aranan 'Kasa faresi' Adana'da yakalandı
Belediye Başkanı tutuklanmıştı... Kız kardeşinden iki ay sonra acı haber Belediye Başkanı tutuklanmıştı... Kız kardeşinden iki ay sonra acı haber
Dehşete düşüren ifadeler: Damadı şeytan olarak gördüm Dehşete düşüren ifadeler: Damadı şeytan olarak gördüm
Cumhurbaşkanlığından istifa etti, Savunma Bakan Yardımcısı oldu Cumhurbaşkanlığından istifa etti, Savunma Bakan Yardımcısı oldu
LGS 2019 tercihleri nereden ve nasıl yapılır? LGS tercihleri ne zamana kadar? LGS 2019 tercihleri nereden ve nasıl yapılır? LGS tercihleri ne zamana kadar?
Düğün sabahına eşine dehşeti yaşatmıştı... Cezası belli oldu Düğün sabahına eşine dehşeti yaşatmıştı... Cezası belli oldu
Kamboçya'da vahşet! İşçisi Türk patronun boğazını kesti! Kamboçya'da vahşet! İşçisi Türk patronun boğazını kesti!
S-400 mü, Patriot mu? İlker Başbuğ yorumladı: Dünyanın en iyisi S-400 mü, Patriot mu? İlker Başbuğ yorumladı: Dünyanın en iyisi
Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı şartları Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı şartları
Yine Diagne, yine olay! Kampı terk etmekle tehdit etti Yine Diagne, yine olay! Kampı terk etmekle tehdit etti
Fenerbahçe, Joao Mario'yu gözüne kestirdi Fenerbahçe, Joao Mario'yu gözüne kestirdi
California'da 6.4 büyüklüğünde deprem California'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi
Lille, Yusuf Yazıcı'nın peşini bırakmıyor Lille, Yusuf Yazıcı'nın peşini bırakmıyor
Fenerbahçe, Simon Kjaer'i bitirdi Fenerbahçe, Simon Kjaer'i bitirdi
Küba, ABD yaptırımlarına çözümü 'kripto para' da arıyor Küba, ABD yaptırımlarına çözümü 'kripto para' da arıyor
Müdür tek tek anlatmış! FETÖ’ye karşı Kayseri’den Etiyopya’ya işbirliği Müdür tek tek anlatmış! FETÖ’ye karşı Kayseri’den Etiyopya’ya işbirliği
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Arda Turan, Galatasaray yolunda Arda Turan, Galatasaray yolunda
İtalyan basınından Jose Mauri iddiası İtalyan basınından Jose Mauri iddiası
Sondakika... 12 bin sağlık personeline atama müjdesi Sondakika... 12 bin sağlık personeline atama müjdesi
Fenerbahçe'de hedef Trezeguet Fenerbahçe'de hedef Trezeguet
Bahamalar açıklarında helikopter düştü: 7 ölü Bahamalar açıklarında helikopter düştü: 7 ölü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 08:09:43

Muğla'da fahiş zamlara isyan

Türkiye'nin gözde turizm beldelerinin olduğu Muğla'da, suya yapılan yüzde 200 zammın ardından ulaşım ücretlerinin de yarı yarıya artırılması, kentte yaşayanları isyan ettirdi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, insaf sınırlarını zorlayan zamlarla halkın belini büktü. Kentin CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün'ün talimatıyla, önce suyun fiyatı yüzde 200 oranında artırıldı. Suya gelen zammın şaşkınlığı sürerken bir şok da, şehir içi ulaşım ücretlerinde yapılan büyük artışla yaşandı. 

KARNIMIZ ZOR DOYUYOR 

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2019'da, Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20’yle yüzde 50 arasında zam yapıldığını duyurdu. Tüm Muğla halkını mağdur eden fahiş zam, en çok üniversite öğrencilerinin bütçesini vurdu. Beslenme ve barınma ihtiyaçlarını zor karşıladıklarını söyleyen üniversite öğrencileri, karara büyük tepki gösterdi. 

TÜM HALK MAĞDUR 

Üniversite kampusu ve yurtların bulunduğu Kötekli mahallesinde toplanan öğrenciler, “Otobüs 4 oldu, öğrenciye dert oldu” yazılı pankart taşıdı. Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Yağız Coşkun, yapılan zammın okuluna gitmek için belediye otobüsüne binen öğrenciden, işyerine gitmek isteyen emekçiye kadar tüm Muğla halkını mağdur ettiğini söyledi. Coşkun, özellikle üniversite öğrencileri olarak beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermede zorlanırken, son yapılan zamlarla ulaşım ihtiyacını karşılamada güçlük çekeceklerini vurguladı. 

 

CHP’li belediyenin fahiş ulaşım zammını protesto eden üniversite öğrencileri, “Otobüs 4 oldu, öğrenciye dert oldu” yazılı pankart taşıdı. 

ZAMLARI GERİ ÇEKİN 

Zamların geri çekilmesi için imza kampanyası başlattıklarını aktaran Coşkun, şöyle konuştu: “Belediyemize verilmek üzere imza kampanyası başlattık. Yapılan zamlar için çözüm bulunmasını istiyoruz. Muğla'nın ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayan ama önemsenmeyen üniversite öğrencileri olarak, yakın mesafede Kent kartsız, öğrencinin 2 lira 75 kuruştan 4 liraya çıkarılarak yapılan 1 lira 25 kuruşluk zammın kaldırılmasını, öğrencinin öğrenci kartını göstermesiyle, bütçesine uygun bir ücret tarifesinin uygulanmasını talep ediyoruz.” 

S-400 mü, Patriot mu? İlker Başbuğ yorumladı: Dünyanın en iyisi
Öfkeli sevgiliden bahşişli intikam
Sağlık Bakanı Koca'dan müjde! 12 bin personel atanacak
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
SIPRI'dan kritik uyarı: ABD'nin tehdidi NATO'yu sarsar
Muğla'da fahiş zamlara isyan
Yine Diagne, yine olay! Kampı terk etmekle tehdit etti
Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu!
Darbeci Sisi yine yanıltmadı! Hadsiz generale el uzattı
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Yaşlı yakınına bakana 1.305 lira
Hafter Terör Örgütü! Arkasında BAE, S.Arabistan ve Mısır var
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400 yakın bir zamanda aktif bir şekilde kullanılacak
Putin, NATO'yu sorumlu tuttu
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme
MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Fenerbahçe için flaş iddia! Transfer bitti
Doğal maden suyu ile kozmetik üretildi
Şeyhin oğlu ölü bulunmuştu! Cenazesinde dikkat çeken detay
Sıcak saatler: İran ile Suudi Arabistan burun buruna
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ