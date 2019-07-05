Muğla'da fahiş zamlara isyan

Muğla Büyükşehir Belediyesi, insaf sınırlarını zorlayan zamlarla halkın belini büktü. Kentin CHP'li Belediye Başkanı Osman Gürün'ün talimatıyla, önce suyun fiyatı yüzde 200 oranında artırıldı. Suya gelen zammın şaşkınlığı sürerken bir şok da, şehir içi ulaşım ücretlerinde yapılan büyük artışla yaşandı.

KARNIMIZ ZOR DOYUYOR

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2019'da, Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20’yle yüzde 50 arasında zam yapıldığını duyurdu. Tüm Muğla halkını mağdur eden fahiş zam, en çok üniversite öğrencilerinin bütçesini vurdu. Beslenme ve barınma ihtiyaçlarını zor karşıladıklarını söyleyen üniversite öğrencileri, karara büyük tepki gösterdi.

TÜM HALK MAĞDUR

Üniversite kampusu ve yurtların bulunduğu Kötekli mahallesinde toplanan öğrenciler, “Otobüs 4 oldu, öğrenciye dert oldu” yazılı pankart taşıdı. Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Yağız Coşkun, yapılan zammın okuluna gitmek için belediye otobüsüne binen öğrenciden, işyerine gitmek isteyen emekçiye kadar tüm Muğla halkını mağdur ettiğini söyledi. Coşkun, özellikle üniversite öğrencileri olarak beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermede zorlanırken, son yapılan zamlarla ulaşım ihtiyacını karşılamada güçlük çekeceklerini vurguladı.

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CHP’li belediyenin fahiş ulaşım zammını protesto eden üniversite öğrencileri, “Otobüs 4 oldu, öğrenciye dert oldu” yazılı pankart taşıdı.

ZAMLARI GERİ ÇEKİN

Zamların geri çekilmesi için imza kampanyası başlattıklarını aktaran Coşkun, şöyle konuştu: “Belediyemize verilmek üzere imza kampanyası başlattık. Yapılan zamlar için çözüm bulunmasını istiyoruz. Muğla'nın ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayan ama önemsenmeyen üniversite öğrencileri olarak, yakın mesafede Kent kartsız, öğrencinin 2 lira 75 kuruştan 4 liraya çıkarılarak yapılan 1 lira 25 kuruşluk zammın kaldırılmasını, öğrencinin öğrenci kartını göstermesiyle, bütçesine uygun bir ücret tarifesinin uygulanmasını talep ediyoruz.”