Muğla'da eylem yapıp YPG'ye katıldı! Öldü
Türk askeri teröristlere göz açtırmıyor. PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Mehmetçik'in düzenlediği son operasyonlarda öldürülenlerden biri de daha önce Muğla'da eyleme katılan sonra da YPG'de poz veren Ceren Güneş adlı terörist oldu.
TSK, yaptığı operasyonlarla YPG/PKK'lıları temizlemeye devam ediyor. Başarılı operasyonlar art arda sürüyor. Son olarak öldürülen teröristlerden biri de Ceren Güneş oldu.
Muğla'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla tanışan Güneş, ardından terör örgütü PKK'ya katıldı.
PAÇAVRALARLA POZ VERDİ
Dağa çıkarak PKK'lı teröristlerden eğitim alan Ceren Güneş, ardında Suriye'nin kuzeyinde gitti.
YPG üniformasını giyerek poz veren katılan Güneş, girdiği çatışmalarda öldürüldü.
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