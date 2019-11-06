Muğla'da eylem yapıp YPG'ye katıldı! Öldü

TSK, yaptığı operasyonlarla YPG/PKK'lıları temizlemeye devam ediyor. Başarılı operasyonlar art arda sürüyor. Son olarak öldürülen teröristlerden biri de Ceren Güneş oldu.

Muğla'da terör örgütü PKK yandaşlarıyla tanışan Güneş, ardından terör örgütü PKK'ya katıldı.

PAÇAVRALARLA POZ VERDİ

Dağa çıkarak PKK'lı teröristlerden eğitim alan Ceren Güneş, ardında Suriye'nin kuzeyinde gitti.

YPG üniformasını giyerek poz veren katılan Güneş, girdiği çatışmalarda öldürüldü.