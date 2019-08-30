Müge Anlı kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Şu sıralar Güven Bana yarışmasının sunuculuğunu yapan Müge Anlı'nın iş ve özel hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Güven Bana programı ile her hafta ATV ekranlarına çıkan Müge Anlı'nın Tatlı Sert programının ne zaman başlayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen sunucu Müge Anlı hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde doğmuştur. Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Güven Bana yarışmasının sunuculuğunu da yapmaktadır.

MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDADIR?

Müge Anlı 46 yaşındadır.

MÜGE ANLI NERELİDİR?

Müge Anlı, İstanbul doğumludur.